Khán giả xúc động trong đêm nghệ thuật “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn”

Tối 31-10, tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch xã Đất Đỏ (TPHCM), diễn ra chương trình nghệ thuật Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn .

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, đạo diễn thực hiện chương trình

Đêm diễn nằm trong chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TPHCM”, là sự kiện nhằm tôn vinh NSND, soạn giả Viễn Châu (Bảy Bá).

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện, dưới sự dàn dựng của Đạo diễn - NSND Hữu Quốc và đạo diễn Dương Thảo.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TPHCM; đại diện các sở, ban, ngành; các văn nghệ sĩ và đặc biệt là gần 1.000 khán giả yêu mến nghệ thuật cải lương.

Góp mặt trong đêm diễn là dàn nghệ sĩ gạo cội gồm: các NSND Lệ Thủy, Minh Vương, Thoại Miêu, Trọng Hữu; các NSƯT Kim Tử Long, Phượng Hằng, Vân Khánh, Lê Tứ... cùng các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Trong không gian sân khấu ngập tràn ánh sáng vàng ấm, khi tiếng đàn kìm cất lên, tiếng trống chầu ngân vọng, từng nhịp câu vọng cổ vang lên như chạm vào ký ức. Nhiều khán giả xúc động khi nghe lại những bản ca bất hủ như: Tình anh bán chiếu, Lá trầu xanh, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Đêm tàn bến Ngự, Chàng là ai, Người mẹ miền Nam, Giây phút tri ân…

Tiết mục ca cổ "Lá trầu xanh " gây xúc động cho khán giả

Nhiều khán giả thích thú khi gặp lại NSƯT Cải lương Kim Tử Long.

Phát biểu tại chương trình, NSND, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, Soạn giả - NSND Viễn Châu là tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam, với kho tàng tác phẩm vô giá, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Tiết mục Tân cổ "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" tại chương trình

Khép lại bằng tiết mục “Khúc tri ân”, toàn thể nghệ sĩ cùng hòa giọng trong không khí trang trọng, ấm áp.

Tin liên quan Triển lãm “Lụa là”: Khi mỹ thuật và thiết kế cùng kể chuyện bằng ánh sáng và cảm xúc

TRÚC GIANG