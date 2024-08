Nghi chập điện gây cháy nhà ở huyện Củ Chi

Ngày 10-8, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang điều tra làm rõ vụ nghi chập điện gây cháy nhà dân khiến nhiều tài sản bị cháy hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường 144 (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) phát hiện căn nhà trên đường này bốc cháy dữ dội. Người dân cùng lực lượng chức năng tìm cách phá cửa xông vào căn nhà để chữa cháy.

Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhiều người sinh sống bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn. Đồng thời, điện tại khu vực cũng được người dân ngắt để đảm bảo an toàn.

Hiện trường căn nhà bị cháy

Công an đã có mặt chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy hoàn toàn.

Người dân cho biết, gia đình căn nhà bị cháy trước đó đi du lịch nên không có ai ở nhà. Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy khả năng do chập điện.

CHÍ THẠCH