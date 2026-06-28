Khánh thành công viên và ra mắt đề án “Thủ Đức xanh”

Sáng 28-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức (TPHCM) ra mắt mascot hoa hướng dương phường Thủ Đức; đề án "Thủ Đức xanh", phát động tổng vệ sinh hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp"; khánh thành Công viên Đại đoàn kết tự quản.

Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo phường Thủ Đức bên mascot hoa hướng dương phường

Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Lê Thượng Duy Lập chia sẻ, đề án "Thủ Đức xanh" là định hướng phát triển lâu dài của phường trong giai đoạn mới, với quan điểm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị đi đôi nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khu vui chơi trẻ em tại Công viên Đại đoàn kết tự quản

Đề án đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể: hoàn thành chương trình giảm ngập nước kết hợp mở rộng hẻm giai đoạn 2025-2030, phấn đấu trên địa bàn không còn hẻm đất đá.

Phường cũng sẽ rà soát từ 2-3 khu đất trống để cải tạo thành công viên mini, vườn hoa hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng; số hóa hệ thống công viên, mảng xanh, cây xanh phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và bảo trì...

Lãnh đạo UBND phường đề nghị cấp ủy, các khu phố chủ động rà soát những điểm có nguy cơ phát sinh rác thải, tái ô nhiễm để xử lý dứt điểm; vận động người dân phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Khu vui chơi trẻ em tại Công viên Đại đoàn kết tự quản

Dịp này, phường Thủ Đức khánh thành công trình Công viên Đại đoàn kết tự quản tại Công viên Him Lam. Công trình được cải tạo với không gian hài hòa giữa khu vui chơi trẻ em và khu tập luyện thể dục ngoài trời.

Trước đó, phường Thủ Đức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đình thần Linh Đông. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đình thần Linh Đông Công trình giới thiệu hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày sách, báo về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; bố trí không gian đọc sách, nghiên cứu và sinh hoạt văn hóa cho người dân. Không gian góp phần kết nối các giá trị văn hóa truyền thống của đình làng với tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, gần gũi trong đời sống cộng đồng.

THU HƯỜNG