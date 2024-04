Nghiêm cấm chèo kéo khách tại lễ hội Đền Hùng

Theo báo cáo, trong những ngày diễn ra lễ hội, tỉnh Phú Thọ đã đón hàng triệu lượt đồng bào, du khách trong và ngoài nước hành hương về Đền Hùng và tham gia các hoạt động. Đặc biệt trong 2 ngày 13 và 14-4, do vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng du khách tăng cao.

Để đảm bảo mọi công tác tốt nhất cho lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông từ xa, nhất là những ngày cao điểm, ngày lễ chính.

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng họp để nghe báo cáo một số hoạt động diễn ra trong những ngày lễ hội Đền Hùng vừa qua và công tác chuẩn bị ngày chính hội

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ phương tiện giao thông, các điểm trông giữ xe trái phép; bố trí nhân lực, thông tin, loa phát thanh hướng dẫn người dân di chuyển lên các đền trong khu di tích. Đặc biệt, các điểm du lịch lưu động trong khuôn viên khu di tích bán đúng giá, không chèo kéo khách…

Bên cạnh đó, cần điều chỉnh vị trí các điểm dịch vụ lưu động nhằm đảm bảo mỹ quan, thuận lợi cho du khách, phù hợp với các vị trí trong khuôn viên khu di tích; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra hàng hóa, mẫu mã, xuất xứ, niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không chèo kéo du khách, cạnh tranh lành mạnh nhằm phục vụ tốt nhu cầu ăn uống, mua sắm cho du khách...

Hàng ngàn du khách về Đền Hùng trong ngày 14-4

Cùng ngày, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu từ các đình, đền của 7 xã, thị trấn vùng ven khu di tích gồm: các xã Hùng Lô, Kim Đức, Hy Cương, Chu Hóa và phường Vân Phú (TP Việt Trì); xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đây là hoạt động mang tính cộng đồng nhằm tái hiện các hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng Đất Tổ gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết, gắn bó. Qua đó, góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và tạo nên sự phong phú, hấp dẫn của các hoạt động văn hóa dân gian trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng hàng năm.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn lưu ý, do Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2024 sẽ có nhiều đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách thập phương, đồng bào cả nước về Đền Hùng, vì vậy, các lực lượng phải bố trí quan sát từ tầm cao, tầm xa để bảo vệ tuyệt đối an toàn. Lực lượng an ninh cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các thế lực thù địch, phần tử phản động thực hiện các hành vi phá hoại...

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9 đến 18-4 (tức từ ngày 1 đến 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ. Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 18-4 (tức ngày 10-3 âm lịch); lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thị, thành trong tỉnh từ ngày 9 đến 18-4 (tức từ ngày 1 đến 10-3 âm lịch).

ĐỖ TRUNG