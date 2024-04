Hàng vạn người đổ về Đền Hùng

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trong buổi sáng, hàng ngàn du khách các nơi đổ về đi lễ khu vực núi Nghĩa Lĩnh.

Theo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khoảng giữa buổi sáng cùng ngày, lượng du khách tăng đột biến, khiến tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số điểm như cổng lên đền.

Từ sáng sớm, hàng ngàn du khách thập phương đổ về Đền Hùng khiến cổng lên đền bị ùn ứ

Ban tổ chức đã dựng hàng rào mềm để điều phối lượng du khách từ xa.

Tại khu vực Đền Hùng, cùng với lực lượng công an luôn túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách về trẩy hội, còn có lực lượng thanh niên luôn sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn du khách về dâng hương.

Cũng sáng nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trước đó, xã Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nghi thức tế lễ, thể hiện lòng thành kính tri ân của con Lạc cháu Hồng đối với Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Khu vực lên cổng đền rất đông du khách

Theo Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2024, Công an tỉnh Phú Thọ huy động gần 1.000 chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền, các địa điểm ở thành phố Việt Trì và địa bàn lân cận, nhất là Khu di tích lịch sử Đền Hùng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ phân luồng, điều tiết giao thông, không để tình trạng ùn tắc, chen lấn, xô đẩy tại khu vực diễn ra lễ hội; đầu tư sửa chữa, thay mới 30 camera hồng ngoại, sẵn sàng tích hợp và sử dụng hệ thống camera của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại công viên Văn Lang vào tối ngày 17-4 (tức 9-3 âm lịch năm Giáp Thìn).

Sáng 18-4 (tức 10-3 âm lịch), đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương sẽ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong".

>>>Một số hình ảnh du khách đổ về Đền Hùng:

Khu vực trước cổng đền

Hàng ngàn du khách từ các nơi đổ về Đền Hùng

Trước cổng lên đền bị ùn ứ do lượng người quá đông

Lực lượng công an dựng lên hàng rào mềm để điều phối du khách

Hàng trăm du khách tập trung trước cổng đền

Lực lượng công an có mặt khắp nơi để hỗ trợ người dân đi đền

Qua được khu vực cổng đền là dòng người kín đặc

