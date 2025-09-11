Quốc Trường không gặp khó khi vào vai “phi công trẻ”

Trong phim điện ảnh Chị ngã em nâng , diễn viên Quốc Trường đảm nhận vai bác sĩ Trường – một người đàn ông trẻ rơi vào mối quan hệ tình – tiền phức tạp với “phú bà” Thương do Lê Khánh thủ vai. Đây là hình tượng khác hẳn với những vai doanh nhân bản lĩnh quen thuộc của anh trên màn ảnh nhỏ.

Dù ngoài đời Lê Khánh lớn hơn Quốc Trường 7 tuổi, là mẹ hai con và có cuộc sống gia đình ổn định, nhưng sự chênh lệch tuổi tác không phải trở ngại quá lớn đối với nam diễn viên. Anh chủ động thu hẹp khoảng cách bằng việc tổ chức các buổi ăn chung, trò chuyện, hát hò để tạo sự gắn kết tự nhiên trước khi bước vào set quay.

“Tôi không còn thấy đây là chị Lê Khánh, mà hoàn toàn tin đây là nhân vật Thương – một người phụ nữ cần sự chở che,” Quốc Trường chia sẻ.

Quốc Trường trong tạo hình "hồng hài nhi" bên đàn chị Lê Khánh. Ảnh: ĐPCC

Về phía mình, Lê Khánh cho biết ban đầu cô có chút e ngại khi sánh đôi cùng bạn diễn trẻ hơn. Tuy nhiên, sự khích lệ từ đạo diễn Vũ Thành Vinh và tinh thần hợp tác từ Quốc Trường đã giúp cả hai nhanh chóng tạo được sự ăn ý.

Để tạo hình phù hợp cho nhân vật Thương, ê-kíp sản xuất đã mời chuyên gia thiết kế hình ảnh, đầu tư lớn vào trang phục, phụ kiện và hóa trang nhằm mang đến hình ảnh một “nữ cường” sang trọng, quyến rũ, xứng đôi với “phi công trẻ”.

Quốc Trường dành nhiều thời gian cả trong và ngoài phim trường để kết nối với bạn diễn. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh cặp đôi Lê Khánh – Quốc Trường, Chị ngã em nâng còn có sự góp mặt của cặp diễn viên trẻ Uyển Ân – Thuận Nguyễn. Lần đầu đóng cặp trên màn ảnh rộng, cả hai có nhiều khác biệt về tính cách lẫn ngoại hình. Trong khi Uyển Ân năng động, trẻ trung thì Thuận Nguyễn lại trầm tĩnh, kín đáo. Chênh lệch chiều cao tới 20cm cũng khiến cặp đôi ban đầu có phần bỡ ngỡ khi nhập vai.

Cặp "đũa lệch" Thuận Nguyễn - Uyển Ân cũng có sự gắn kết ăn ý trong phim. Ảnh: ĐPCC

Uyển Ân chia sẻ, sau nhiều buổi trao đổi cùng ê-kíp và bạn diễn, cô dần cảm thấy thoải mái hơn với những phân đoạn tình cảm có phần phóng khoáng: “Tôi cảm nhận được sự chân thành và quyết liệt trong diễn xuất của anh Thuận, từ đó dễ dàng phối hợp và tạo được cảm xúc chung khi diễn”.

Poster chính thức phim Chị ngã em nâng. Ảnh: ĐPCC

Chị ngã em nâng là tác phẩm điện ảnh thứ hai của đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh sau Hai muối. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên khách mời như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, Đinh Y Nhung, Thanh Thức, cùng nhiều gương mặt trẻ như Danis Nguyễn, Phương Lan, Lâm Bảo Châu, Hoa hậu Như Vân...

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 3-10.

HẢI DUY