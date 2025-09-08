Phim "Lưới tình" và bi kịch tráo đổi con cái

Bắt đầu từ một âm mưu tráo đổi con, Lưới tình không chỉ kể về một chuyện tình tay ba éo le, mà còn mở ra bức tranh rộng lớn về thân phận, tình thân và cả những khát vọng được yêu thương, được hạnh phúc.

Phim bắt đầu từ âm mưu đổi đời của bà Nga (Phúc An) - người phụ nữ xuất thân nghèo khó nhưng nuôi tham vọng bước chân vào giới thượng lưu. Trong cơn tuyệt vọng, bà đã nhờ một nữ hộ sinh tráo đổi một trong hai đứa con gái song sinh của mình với con trai nhà khác.

Từ giây phút định mệnh ấy, hai đứa trẻ ruột thịt bị chia cắt: Thuận (Lê Thu) cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Còn Diễm My (Mai Tâm Như) kiêu sa, xinh đẹp, ích kỷ được nuông chiều trong nhung lụa.

Từ âm mưu của người mẹ đã gieo rắc bao nhiêu bi kịch cho con cái. Ảnh: ĐPCC

Sự tráo đổi oan nghiệt ấy đã mở đầu cho hàng loạt biến cố về sau, đặc biệt là mối tình tay ba giữa hai chị em với Hòa (Thanh Duy) - cậu bạn thanh mai trúc mã của Thuận. Hết lòng gánh vác mọi trách nhiệm gia đình để Hòa lên phố học hành nhưng anh dần bị cuốn vào vòng xoáy phù hoa và rơi vào “lưới tình” của Diễm My.

Thuận một mình nuôi con trong nước mắt, chịu bao cay đắng trong khi Diễm My, với sự ích kỷ và tham vọng, sẵn sàng làm mọi cách để giữ Hòa cho riêng mình, kể cả việc gây tổn thương cho chính người chị ruột mà cô không hề hay biết.

Mối tình đẹp thời thanh mai trúc mã những tưởng lâu bền. Ảnh: ĐPCC

Không chỉ là một bộ phim về tình yêu tay ba, Lưới tình còn phản chiếu những mặt đối lập trong cuộc sống: sự hy sinh và tính ích kỷ; tình thương và tham vọng; tha thứ và trả giá.

Theo đạo diễn Võ Việt Hùng, phim nhấn mạnh quy luật nhân quả: gieo nhân nào gặt quả nấy. Bi kịch trong phim không chỉ hủy hoại thế hệ cha mẹ, mà còn để lại hận thù, sự phân biệt đối xử giữa con ruột - con nuôi, gieo rắc cay đắng cho cả đứa trẻ vô tội.

Nhưng khi người thứ 3 xuất hiện đã làm đảo lộn tất cả. Ảnh: ĐPCC

Lưới tình quy tụ dàn diễn viên giàu thực lực: Thanh Duy, Lê Thu, Mai Tâm Như, Lê Minh Thuấn, Phúc An...

Phim dài 45 tập sẽ lên sóng lúc 9 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh SCTV14 từ ngày 8-9.

HẢI DUY