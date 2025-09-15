"Mưa đỏ" 4 tuần liên tiếp dẫn đầu doanh thu phòng vé

Mặc dù chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ nhiều tác phẩm điện ảnh mới ra rạp nhưng " Mưa đỏ" vẫn giữ sức hút và duy trì vị thế số 1 phòng vé.

Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số nhất định), trong 3 ngày cuối tuần (từ ngày 12 đến 14-9), Mưa đỏ thu về hơn 48 tỷ đồng với 504.248 vé bán ra cùng 8.223 suất chiếu.

Doanh thu Mưa đỏ đã vượt mốc 650 tỷ đồng. Nguồn: Box Office Vietnam

Tính đến 8 giờ 15 phút sáng 15-9, Mưa đỏ đã đạt tổng doanh thu hơn 650 tỷ đồng.

Trong ngày 15-9, bộ phim hiện vẫn duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé với doanh thu trong ngày đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần từ 12 đến 14-9. Nguồn: Box Office Vietnam

Tuần qua, phòng vé tiếp tục duy trì sự sôi động. Tác phẩm kinh dị The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng trong tuần đầu ra mắt đạt doanh thu hơn 22,6 tỷ đồng. Bộ phim được xếp số lượng suất chiếu cao thứ nhì, với 5.456 suất chiếu. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 23,6 tỷ đồng.

Tại phòng vé Bắc Mỹ, phim tụt xuống vị trí số 2 với doanh thu hơn 26,1 tỷ đồng. Hiện bộ phim đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 332 triệu USD.

Tuần qua, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn tụt một bậc so với tuần trước đó, phim thu về thêm gần 8,7 tỷ đồng với hơn 98.000 vé bán ra. Tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn hiện đạt gần 92 tỷ đồng doanh thu và đang tiến gần đến cột mốc 100 tỷ đồng. Trước đó, Làm giàu với ma ra mắt vào tháng 8-2024 đạt doanh thu hơn 128 tỷ đồng.

Mưa đỏ vẫn duy trì sức hút phòng vé sau gần 1 tháng ra rạp. Ảnh: ĐPCC

Một phim Việt mới ra mắt tuần qua, Khế ước bán dâu có khởi đầu không như mong đợi. Bộ phim có doanh thu tuần mở màn đạt hơn 8,1 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Lê Văn Kiệt hiện đạt doanh thu hơn 10,1 tỷ đồng.

Trong top 5 doanh thu phòng vé tuần qua, xếp ở vị trí số 5 là Băng đảng quái kiệt 2 nhưng chỉ đạt doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng.

Tử chiến trên không được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ phòng vé tuần này. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, phòng vé Việt hứa hẹn sẽ nối dài sự sôi động. Trong đó điểm nhấn lớn nhất là Tử chiến trên không - tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt khai thác về đề tài không tặc, được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Bộ phim của đạo diễn Hàm Trần có sự tham gia của dàn diễn viên: Thái Hòa, Kaithy Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn...

Ngoài ra, còn có 2 phim kinh dị sẽ ra mắt trong tuần này gồm Cắt ngón thử hài và Trăm dặm tử thần.

HẢI DUY