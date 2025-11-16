Phân làn giao thông mới trên quốc lộ 51, tài xế lúng túng

Sau khi cơ quan chức năng triển khai phương án tổ chức giao thông mới nhằm phân tách dòng ô tô , mô tô; giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc trên quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn TPHCM), nhiều tài xế còn bỡ ngỡ, lúng túng.

Mặc dù ngày mai (17-11), mới áp dụng phương án phân làn giao thông mới trên quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM, nhưng hôm nay, các tài xế vẫn lúng túng không biết đã được đi theo biển chỉ dẫn mới hay chưa.

Ngành chức năng kẻ vạch chỉ dẫn mới

Theo ghi nhận trong sáng 16-11, Sở Xây dựng TPHCM đã hoàn tất việc sơn kẻ hướng di chuyển trên mặt đường, lắp đặt biển chỉ dẫn, dải phân cách và điều chỉnh tín hiệu đèn tại nhiều giao lộ trên quốc lộ 51, để chuẩn bị cho phương án phân làn mới.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản thông báo điều chỉnh, tổ chức lại giao thông trên quốc lộ 51, áp dụng từ ngày 17-11. Trong đó, các phương tiện ô tô khi chuyển hướng (rẽ trái, rẽ phải, quay đầu) tại giao lộ phải thực hiện từ làn đường thứ 3 tính từ dải phân cách tim đường, chứ không phải trên làn thứ nhất như trước đây.

Công nhân kẻ vạch chỉ dẫn

Ghi nhận tại một số giao lộ đã hoàn tất điều chỉnh trên quốc lộ 51, nhiều phương tiện lưu thông khá hỗn loạn khi vạch sơn hướng dẫn lưu thông trên làn đường đã thay đổi, đèn tín hiệu thay đổi.

Chẳng hạn tại giao lộ giữa đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Long Hương) và quốc lộ 51, nhiều phương tiện đã chấp hành đúng theo hướng dẫn mới và tín hiệu đèn mới. Tuy nhiên, cũng có nhiều tài xế bối rối trước sự thay đổi nên đã xảy ra tình trạng có phương tiện đi thẳng trên làn rẽ trái mới; có phương tiện dừng rẽ trái trên làn đi thẳng mới...

Điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông

Thậm chí, một số tài xế lúng túng không biết nên đi hay dừng, dẫn đến vượt vạch trắng rồi hoảng hốt dừng lại; hoặc thậm chí vô tư đi thẳng khi tín hiệu đèn đang là rẽ trái - quay đầu...

Một tài xế ô tô 4 chỗ cho biết, do chưa nắm bắt thông tin nên đi như trước đây, chứ không chủ động vào làn rẽ trái mới. Khi thấy tín hiệu đèn rẽ thì vẫn chuyển hướng như trước.

Lắp biển báo

Điển hình cho sự bỡ ngỡ này là trường hợp của anh Nguyễn Hoàng Nam (38 tuổi, lái ô tô di chuyển từ phường Phú Mỹ về phường Vũng Tàu).

Anh chia sẻ, khi đến giao lộ Cách Mạng Tháng Tám (phường Long Hương) và quốc lộ 51, vì đã nắm bắt được thông tin phân luồng mới đăng trên báo và quan sát vạch kẻ đường/đèn tín hiệu tại nút giao này, anh đã chủ động chuyển vào làn sát dải phân cách tim đường để chờ đèn xanh đi thẳng.

Tuy nhiên, ngay khi vừa dừng xe, anh Nam bị các ô tô phía sau bấm còi inh ỏi vì theo thói quen cũ, nhiều tài xế vẫn nghĩ rằng làn sát dải phân cách tim đường là làn dành cho xe rẽ trái hoặc quay đầu.

Phương tiện dừng tại các giao lộ khi có chỉ dẫn mới

Anh Nam cho biết: "Họ bấm còi dữ lắm, tôi mở cửa kính ra và chỉ lên biển báo R.411 và vạch kẻ đường. Khi họ thấy rõ tín hiệu đèn và vạch mũi tên chỉ thẳng ở làn trong cùng, họ mới nhận ra mình đã "sai" và cười huề rồi lùi lại chuyển làn. Điều này cho thấy sự nhầm lẫn giữa "quy tắc" cũ và mới vẫn rất phổ biến, dù có biển báo tại nút giao rồi".

Trường hợp của anh Nam cho thấy, dù quy định mới đã được lắp đặt đầy đủ tại giao lộ, nhưng thói quen lưu thông đã ăn sâu khiến các tài xế bị bất ngờ.

Phương tiện xe máy di chuyển ở làn ngoài cùng bên phải

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong thời gian này, người điều khiển phương tiện cần di chuyển chậm khi đến giao lộ, theo dõi bảng chỉ dẫn, báo hiệu hướng di chuyển sơn dưới làn đường, cũng như tín hiệu đèn để lưu thông theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi đi qua khu vực này, không ít người điều khiển phương tiện vẫn bối rối trước sự thay đổi.

Cần biển báo sớm hơn

Ông Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, tài xế xe tải) chia sẻ: "Tôi thấy việc phân làn này rất tốt cho xe ô tô lớn như chúng tôi, vòng cua mở rộng hơn khi rẽ trái... Nhưng cái biển báo R.411 ở giao lộ thì hơi gấp. Nhiều lúc quen đường cũ, cứ đi thẳng ở làn thứ ba, đến nơi mới thấy biển báo rẽ trái, quay đầu, rẽ phải. Phải giảm tốc độ đột ngột, rất dễ gây nguy hiểm phía sau".

Làn sơn mới được kẻ rõ ràng

Tương tự, chị Trần Thị Bích (35 tuổi, người đi xe máy) cho biết: "Việc có dải phân cách mềm tại giao lộ giúp xe máy an toàn hơn... Tuy nhiên, việc nhập làn từ làn xe máy vào làn ô tô thứ ba để rẽ trái hoặc quay đầu tại giao lộ cảm thấy rất nguy hiểm".

Nhiều người điều khiển phương tiện cho rằng cần lắp đặt biển báo trước khi vào nút giao thông. Cần có biển báo phụ hoặc biển chỉ dẫn lớn trước khu vực nút giao khoảng 100 - 200 m (kèm theo sơ đồ phân làn) để người điều khiển phương tiện có đủ thời gian quan sát, biết mà chủ động chuyển vào đúng làn đường cần thiết (đi thẳng, rẽ trái/phải, quay đầu) mà không gây cản trở cho xe phía sau.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền trực quan, đảm bảo các vạch sơn phân làn, đặc biệt là các mũi tên trên mặt đường, được kẻ rõ ràng và nổi bật để dễ nhận biết từ xa.

Xe ô tô rẽ trái tại làn thứ 3

Việc điều chỉnh giao thông trên quốc lộ 51 là cần thiết nhằm nâng cao an toàn và giảm ùn tắc. Tuy nhiên, trước sự lúng túng ban đầu của người dân, các cơ quan chức năng cần lắp đặt biển báo chỉ dẫn từ xa và tăng cường hướng dẫn, giúp phát huy tối đa hiệu quả của phương án phân luồng mới.

THÀNH HUY