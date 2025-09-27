Xã hội

Người dân Huế dùng bao nilon chứa nước gia cố mái nhà chống bão số 10

Ngày 27-9, nhiều hộ dân TP Huế đã có cách làm sáng tạo để gia cố mái nhà trước bão số 10: sử dụng bao nilon lớn bơm nước đặt trên mái tôn nhằm tăng trọng lực, hạn chế tốc mái khi gió lớn.

Nhiều người Huế dùng nilon đựng nước chèn mái nhà chống bão số 10

Tại phường Dương Nỗ, các gia đình phân công người bơm nước dưới đất, người trên mái giữ miệng bao, buộc chặt rồi đặt vào các vị trí đã tính toán trước. Mỗi mái nhà được gia cố bằng hàng chục bao nước.

IMG_20250927_143651.jpg

Ông Nguyễn Luân (TP Huế) cho biết, cách làm này thuận tiện và an toàn hơn việc khuân vác cát, đá lên mái như trước đây. Bao nilon nhẹ khi chưa bơm, dễ di chuyển, thao tác nhanh, không gây thủng mái tôn. Khi bão tan, chỉ cần xả nước là có thể thu dọn ngay.

IMG_20250927_143633.jpg
IMG_20250927_143657.jpg
Nhiều người Huế dùng nilon đựng nước gia cố mái nhà chống gió bão số 10

Nhiều hộ dân khác cũng đã áp dụng biện pháp này, tận dụng vật liệu sẵn có để chủ động phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại.

IMG_20250927_143630.jpg
VĂN THẮNG- NAM SƠN

