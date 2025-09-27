Ô tô chở 30 tấn thịt không có chứng nhận kiểm dịch

Khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt heo, thịt dê, chân gà... không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị lực lượng chức năng phát hiện.

Phát hiện ô tô chở 30 tấn thịt các loại không có chứng nhận kiểm dịch

Ngày 27-9, Phòng CSGT, Công an TP Huế cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792, Quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền, TP Huế), tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an TP Huế phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10% đến 30% và vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ 27,92%.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt heo, thịt dê, chân gà... nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cũng như không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an làm việc với chủ xe

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao toàn bộ phương tiện và số hàng hóa nói trên cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

VĂN THẮNG