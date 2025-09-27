Ngư dân cần ứng phó như thế nào với bão Bualoi?

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phát cảnh báo khẩn cấp về bão Bualoi (bão số 10) – cơn bão được đánh giá đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền trên biển do di chuyển nhanh gấp đôi so với các cơn bão thông thường.

Theo cơ quan khí tượng, bão Bualoi đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 24-40km/giờ, có khả năng tiếp tục mạnh lên và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong ngày 29-9. Từ ngày 28 đến 30-9, khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa lớn, nhiều nơi mưa đặc biệt to 400-600mm.

Trước diễn biến dị thường này, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với các tổ chức quốc tế đã phát hành tài liệu hướng dẫn an toàn cho ngư dân



Theo đó, chủ tàu và thuyền trưởng phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật, trang bị phao cứu sinh, thiết bị liên lạc, đồng thời chuẩn bị lương thực và nước uống đủ dùng ít nhất 3 ngày.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, khi có cảnh báo bão khẩn cấp, tàu thuyền phải nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không tiếp tục ra khơi. Ngư dân cần duy trì liên lạc thường xuyên với đài thông tin duyên hải, bộ đội biên phòng, hải quân và phát tín hiệu SOS khi gặp sự cố.

Đối với việc neo đậu, các tàu phải chọn vị trí khuất gió, buộc chặt neo, giữ khoảng cách tối thiểu 15m giữa các tàu, không neo ở khu vực ghềnh đá, sóng lớn. Tàu nhỏ nên kéo lên bờ để hạn chế rủi ro. Đặc biệt, trong thời điểm bão đổ bộ, ngư dân tuyệt đối không neo tàu ngoài cửa biển mà phải di chuyển theo hướng dẫn của chính quyền và lực lượng cứu hộ.

Trong khi đó, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Hoa Kỳ), bão Bualoi đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 31km/giờ, có khả năng mạnh lên cấp 15-16 khi đi vào Biển Đông. Sóng biển gần tâm bão có thể cao tới 7,3m. Đáng chú ý, bão có xác suất cao ảnh hưởng trực tiếp khu vực ven biển miền Trung do quỹ đạo di chuyển ổn định và đang được các cơ quan khí tượng quốc tế theo dõi sát sao.

Các chuyên gia cảnh báo, sau bão số 9 vừa suy yếu, người dân dễ chủ quan với bão số 10. Tuy nhiên, Bualoi là cơn bão nguy hiểm, di chuyển nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó ngư dân cần hết sức cảnh giác, tuân thủ nghiêm các chỉ đạo để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

