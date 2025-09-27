Xã hội

Phường Linh Xuân khai mạc hội thi “Bình dân học vụ số”

Ngày 27-9, Đảng ủy phường Linh Xuân (TP Thủ Đức, TPHCM) tổ chức khai mạc hội thi trực tuyến phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025.

Đoàn viên thanh niên quét mã QR tham gia thi trực tuyến

Các thí sinh tham gia bằng cách truy cập phần mềm “Linh Xuân đổi mới, kết nối thông tin” tại địa chỉ linhxuanketnoi.vn hoặc quét mã QR. Hội thi diễn ra từ 9 giờ ngày 27-9 đến 9 giờ ngày 6-10, dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn.

Hội thi trực tuyến phong trào "Bình dân học vụ số" phường Linh Xuân năm 2025 chính thức khai mạc

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của phong trào “Bình dân học vụ số” trong bối cảnh chuyển đổi số, khơi dậy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo, hình thành công dân số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Đông đảo cán bộ khu phố, đoàn viên thanh niên và người dân phường Linh Xuân tham gia thi trực tuyến

Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận về giải pháp đẩy mạnh phong trào, không giới hạn thời gian và số lần dự thi, cho phép thí sinh thi nhiều lần để cải thiện điểm. Ban tổ chức sẽ trao 20 giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc.

BẢO HÂN

