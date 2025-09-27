Phường Linh Xuân khai mạc hội thi “Bình dân học vụ số”

Các thí sinh tham gia bằng cách truy cập phần mềm “Linh Xuân đổi mới, kết nối thông tin” tại địa chỉ linhxuanketnoi.vn hoặc quét mã QR. Hội thi diễn ra từ 9 giờ ngày 27-9 đến 9 giờ ngày 6-10, dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và nhân dân sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn.
Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của phong trào “Bình dân học vụ số” trong bối cảnh chuyển đổi số, khơi dậy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo, hình thành công dân số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.
Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận về giải pháp đẩy mạnh phong trào, không giới hạn thời gian và số lần dự thi, cho phép thí sinh thi nhiều lần để cải thiện điểm. Ban tổ chức sẽ trao 20 giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc.