Người đàn ông chém hàng xóm trọng thương do xích mích trước đó

Nhớ lại chuyện bị bà D. chửi trước đó, Mới đến nói chuyện và dùng dao chém bà này trọng thương rồi bỏ trốn.

Quyết định truy nã Hồ Thanh Mới

Sáng 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, cho biết, vừa ra Quyết định truy nã đối với Hồ Thanh Mới (SN 1970, cư trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Qua điều tra xác định, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19-10-2024, sau khi nhậu xong và trên đường về nhà, Mới đi ngang chỗ bà Phạm Thị D. (SN 1973, cư trú xã Tân An, tỉnh An Giang) đang bán nấm rơm tại khu vực đường dẫn lên cầu Tân An thì nhớ lại chuyện bị bà này chửi. Lúc này, Mới đến nói chuyện với bà D. thì 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi, Mới dùng dao chém nhiều nhát vào tay bà D. gây thương tích.

Không dừng lại ở đó, khi bà D. bỏ chạy, Mới tiếp tục đuổi theo rồi cắn vào mặt và quật ngã bà D. xuống đường. Mới cầm dao chém nhưng bị bà D. dùng chân đạp vào người khiến đối tượng té ngã. Lúc này người dân phát hiện chạy đến can ngăn và đưa bà D. đến Bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, bà D. xuất viện với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên là 51%.

Ngày 17-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mới về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, Mới đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Mới.

Nếu phát hiện đối tượng Mới ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Điều tra viên Võ Trường Giang (Địa chỉ: ấp Phú An A, xã Châu Phong, tỉnh An Giang) thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Điện thoại: 0939.938.988.

NAM KHÔI