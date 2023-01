Người dân tấp nập về quê đón tết

Nhộn nhịp bến xe, nhà ga

Thời điểm này, các chuyến xe chặng ngắn từ TPHCM đi các tỉnh trong khoảng cự ly 300km đã bắt đầu đông khách hơn. Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây, trung bình cứ khoảng 5-10 phút có một xe khách xuất bến, hành khách ngồi kín hết các ghế. Nhiều doanh nghiệp vận tải phải cố gắng quay đầu xe nhanh để có thể phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, trong ngày 17-1, có 1.440 xe xuất bến với hơn 36.000 hành khách và ngày 18-1 lượng khách tăng hơn 20%. Tính đến ngày 21-1, các doanh nghiệp vận tải đã bán gần 230.000 vé nhưng khả năng các doanh nghiệp còn có thể phục vụ thêm 100.000 người.

Tại sảnh Bến xe Miền Đông mới, những hàng ghế chờ đã kín người ngồi. Bến xe phải tăng cường thêm các ghế xếp để phục vụ người dân. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng Giám đốc Ban quản lý Bến xe Miền Đông mới, cho biết, dự kiến trong ngày 18-1 có khoảng 380 xe xuất bến với hơn 9.000 hành khách. Hiện nhiều xe khách hợp đồng hẹn đón khách trước bến gây mất an toàn giao thông trong khu vực. Tương tự, quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh vào Bến xe Miền Đông cũ thường xuyên ùn ứ, chủ yếu do xe taxi, xe ôm trung chuyển khách. Ông Tạ Chương Chín, Giám đốc Bến xe Miền Đông cũ, cho biết, bến xe chỉ còn phục vụ khoảng 30% lượng khách so với mọi năm do chỉ còn các tuyến đi Tây Nguyên và dọc quốc lộ 14. Trong ngày 17-1, có 385 xe xuất bến với khoảng 16.000 hành khách.

Tại ga Sài Gòn, hành khách ngồi chờ lên tàu xung quanh ga từ hàng ghế bên trong sảnh ra đến quán nước bên ngoài. Trong ngày 18-1, có 18 chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, trung bình mỗi chuyến có khoảng 550 hành khách. Ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, những ngày qua, ngành đường sắt vẫn chưa phát hiện trường hợp vé chợ đen, vé giả. Vẫn còn tình trạng hành khách đến trễ so với giờ xuất phát. Những trường hợp đi trễ, ga giải quyết mua vé phụ cho chuyến kế tiếp.

Hàng không kín chỗ

Những ngày qua, tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn ứ phương tiện giao thông. Theo ghi nhận, ngoại trừ Vietnam Airlines do quá đông nên khách còn phải đợi lâu khi làm thủ tục còn các hãng khác việc làm thủ tục thuận tiện hơn. Ghi nhận bên trong sảnh, dù chưa đến giờ bay nhưng nhiều hành khách vẫn đến sớm trước 4 giờ do lo sợ tình trạng kẹt xe.

Ghi nhận tại khu vực an ninh soi chiếu tại sảnh A không xảy ra tình trạng ùn ứ xếp hàng dài như những tháng trước. Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các hãng đã được sắp xếp lối đi riêng để tránh ùn tắc. Trong ngày 18-1, có 337 chuyến bay với gần 71.000 hành khách xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), cho biết, với dự báo lượng hành khách có thể đông hơn so với mọi năm, công ty đã điều động nhân viên từ Đà Nẵng, Khánh Hòa vào tăng cường hỗ trợ. Bên cạnh đó, công ty thuê thêm nhân viên làm việc bán thời gian.

Theo Sở GTVT TPHCM, trong giai đoạn cao điểm tết, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến xe buýt số 109 (Bến xe buýt Sài Gòn - Sân bay Tân Sơn Nhất) phục vụ 24/24 giờ. Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất có 3 tuyến xe buýt kết nối, gồm tuyến số 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Ngã tư Ga); tuyến số 152 (KDC Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất); tuyến số 72-1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Bà Rịa-Vũng Tàu). Người dân có thể phản ánh tình trạng giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 0388.247.247 của Sở GTVT TPHCM cũng như số điện thoại nóng của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (0283.848.5634), An ninh hàng không (0902.363.759), Đồn công an Tân Sơn Nhất (0283.848.8610), Thanh tra Sở GTVT TPHCM (0913.880.906), nhà xe TCP (0918.978.668).

Cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, lượng hành khách qua sân bay tăng cao với 554 lượt chuyến bay, tương ứng với 80.000 lượt khách. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã bổ sung 20% nhân lực tại các vị trí, tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý xách tay đã qua cổng từ… Đồng thời, cảng đã mở tối đa quầy thủ tục, quầy soi chiếu an ninh. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều hành khách, một số khung giờ cao điểm trong ngày tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra ở cửa ngõ ra vào sân bay do phương tiện cá nhân quá đông. Đặc biệt, tại khu vực làm thủ tục chuyến bay, khu vực trả hành lý, hành khách vẫn phải xếp hàng dài hàng chục mét.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau khi cấp phép bổ sung số chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không đã tăng đáng kể số ghế cung ứng trên hầu hết các đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào các ngày cao điểm trước tết và trên các đường bay chiều ngược lại sau tết. Hiện tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh, nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%-100% vào các ngày sát tết.