Người mẫu, diễn viên Nhikolai Đinh bị bắt trong đường dây ma túy ở khu Mả Lạng

Trong số những người bị bắt trong đường dây ma túy ở khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM) do 3 mẹ con Trịnh Thị Hòa cầm đầu có Đinh Nhi Ko Lai (thường gọi là Nhikolai Đinh) là người mẫu, diễn viên.

Người mẫu, diễn viên Nhikolai Đinh lúc chưa bị bắt.

Liên quan đến vụ “Triệt phá tụ điểm ma túy ở khu Mả Lạng do 3 mẹ con cầm đầu”, đến nay Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố, bắt giam 13 bị can về tội “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong số những người bị bắt có Đinh Nhi Ko Lai (thường gọi là Nhikolai Đinh, sinh năm 1995, là người mẫu, diễn viên về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn các trinh sát phát hiện nhiều đối tượng lạ mặt đến con hẻm 263 đường Nguyễn Trãi hay khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) để mua ma túy về sử dụng.

Chiều 13-6, nhiều tổ trinh sát đón lõng và bắt giữ Nhikolai Đinh cùng 9 đối tượng khác. Khám xét trên người Nhikolai Đinh cùng những người này, công an thu giữ nhiều ma túy. Test nhanh, nhóm này dương tính với chất ma túy.

"Bà trùm" Trịnh Thị Hòa cùng 2 con trai

Từ lời khai, công an bắt giữ “bà trùm” Trịnh Thị Hòa (sinh năm 1969) cùng 2 con trai là Trịnh Bá Hào (sinh năm 1989), Trịnh Bá Hóa (sinh năm 1991, cùng ngụ quận 1). Khám xét nơi ở, công an thu giữ gần 30 gói ni lông chứa ma túy.

Nhikolai Đinh mang hai dòng máu Việt - Nga. Người này từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model và The Face Vietnam. Dù không "lọt sâu" vào các cuộc thi, tuy nhiên nam người mẫu để lại ấn tượng khi sở hữu chiều cao 1,92m. Sau đó, Nhikolai Đinh lấn sân sang nghề diễn viên, và thường xuất hiện trong các MV ca nhạc.

CHÍ THẠCH