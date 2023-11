Người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 7-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trương Thị Lưu (sinh năm 1986, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin bước đầu, trước đó, vào năm 2017, Trương Thị Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Viettel Hà Tĩnh, đăng ký cửa hàng tại số nhà ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 2017 đến khoảng cuối năm 2020, cửa hàng hoạt động bình thường, đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của nhiều người. Lưu nói dối việc Lưu làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Viettel với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao.

Lưu cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/1 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Trong đó, kết quả điều tra bước đầu xác định, vào ngày 27-10-2023, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại là chị Đ.T.D.T., (trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và chị P.T.T.C., (trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27-10-2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác. Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng "phí dịch vụ chuyển tiền".

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.