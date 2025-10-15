Sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch cộng đồng: Đa dạng trải nghiệm, tiêu dùng xanh

Các sản phẩm du lịch xanh, sạch gắn với nông nghiệp hiện đại và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đang trở thành bản sắc của ngành du lịch TPHCM. Qua đó, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp kết nối trải nghiệm du lịch, tiêu dùng có trách nhiệm.

Nhiều mô hình đặc sắc, hiệu quả

Từ ý tưởng đưa mô hình nuôi ong dú phát triển du lịch sinh thái (tháng 3-2023), Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Xuyên Mộc liên kết với hội viên nông dân xã Bình Châu xây dựng trại ong dú Hồ Tràm. Anh Võ Văn Đức, chủ trại ong dú Hồ Tràm, cho biết có hơn 1.500 đàn ong, được nuôi trên diện tích khoảng 1ha vườn nhãn.

Du khách đến đây được trực tiếp hái quả, chụp ảnh và thưởng thức vị ngọt thanh của mật ong hoặc mua mật ong dú về làm quà biếu. Mùa thu hoạch mật ong nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm, cùng với thu hoạch nhãn, nên du khách rất thích thú.

Không chỉ phục vụ cho du lịch, trại ong còn thu được khoản lợi nhuận không nhỏ từ gần 700 lít mật/năm. Thành công của mô hình đã nhân rộng trên địa bàn các xã Hồ Tràm, Bình Châu với 19 hộ nuôi ong dú, trong đó có những hộ kết hợp nuôi ong và phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Tràm, chia sẻ: “Đây là hướng đi mới kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và các hộ nuôi ong. Đồng thời, đây cũng là cách tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nét đẹp, cuộc sống nông thôn xã Hồ Tràm cho du khách gần xa”.

Học sinh TPHCM trải nghiệm vườn nho tại Suối Tiên Farm (Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tương tự, tại ấp Thiềng Liềng (xã đảo Thạnh An) có khoảng 211 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề làm muối và đánh bắt thủy hải sản, nuôi hàu ở cửa sông. Mỗi vụ muối kéo dài trong 6 tháng, thường bắt đầu vào tháng 10 âm lịch.

Tháng 12-2022, Sở Du lịch TPHCM công bố ấp Thiềng Liềng là điểm đến du lịch cộng đồng điển hình đầu tiên của TPHCM. Các hộ gia đình tại đảo đã tận dụng không gian vốn có để mở cơ sở lưu trú tại nhà, quán ăn, nơi dừng chân nghỉ dưỡng cho du khách kết hợp với việc trải nghiệm nghề làm muối.

Chị Thu Hiền, một diêm dân làm du lịch, cho biết, để thu hút du khách, gia đình cho khách trải nghiệm một ngày làm diêm dân, tham gia thu hoạch muối... “Từ một diêm dân, giờ đây, chúng tôi đã có thêm nghề hướng dẫn viên du lịch tại chỗ. Việc bán các sản phẩm lưu niệm, làm dịch vụ cũng giúp cải thiện thu nhập, cuộc sống trên đảo trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn”, chị Hiền thổ lộ.

Trong khi đó, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Suối Tiên Farm là một điểm đến sinh thái nổi bật bởi sở hữu 31 giống cây ăn trái quý hiếm như nho kẹo đen Pháp, lựu đỏ Ấn Độ, cherry Brazil… Tất cả đều được trồng bằng công nghệ cao từ Israel và Nhật Bản trong môi trường nhà màng hiện đại.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, cho biết, mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao đang phát huy hiệu quả khi từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, vui chơi. Mô hình Suối Tiên Farm không chỉ hấp dẫn về mặt trải nghiệm mà còn có giá trị giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lối sống xanh, tiêu dùng thông minh và tầm quan trọng của nông nghiệp sạch.

Hướng đi chiến lược

Theo Sở Du lịch TPHCM, du lịch nông nghiệp xanh đã trở thành hướng đi chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp xanh không chỉ là tham quan, nghỉ dưỡng, mà còn kết hợp giữa nông nghiệp với giáo dục, trải nghiệm và tiêu dùng xanh. Cùng với đó, các sản phẩm OCOP cũng được ngành du lịch thành phố đưa vào phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của du khách.

Nhận xét về vấn đề này, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhìn nhận, thời gian gần đây, nhiều sản phẩm du lịch xanh tại TPHCM khi giới thiệu rộng rãi đã thu hút lượng lớn khách nội địa, đặc biệt là giới trẻ và gia đình có con nhỏ. Việc phát triển du lịch nông nghiệp xanh gắn liền với sản phẩm OCOP không chỉ giúp TPHCM đa dạng hóa sản phẩm mà còn tạo nên hệ sinh thái du lịch bền vững, nơi mà du khách, doanh nghiệp và cộng đồng cùng hưởng lợi. Ngoài ra, việc gắn kết giữa sản phẩm OCOP với du lịch được xem là chìa khóa quan trọng để TPHCM khai thác hiệu quả tiềm năng từ các vùng nông thôn.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Du lịch TPHCM đánh giá, việc phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống sẽ góp phần định vị lại thương hiệu du lịch thành phố. Hiệp hội cũng đã và đang phối hợp các đơn vị tổ chức khảo sát, xây dựng tour tuyến và chương trình quảng bá sản phẩm OCOP gắn với các điểm đến nông nghiệp đặc trưng ở ngoại thành.

Theo TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TPHCM, chất liệu du lịch nông nghiệp - nông thôn tại TPHCM đã sẵn có, vấn đề cần làm là kết nối lại, trở thành chuỗi trải nghiệm để gia tăng cảm xúc. Qua đó, giúp thu hút du khách, nhất là những nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm văn hóa độc đáo.

