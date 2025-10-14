Vũng Tàu trở thành “Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á”

Tổ chức World Travel Awards 2025 vừa công bố TPHCM đạt 3 giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á; đồng thời Vũng Tàu lần đầu được trao danh hiệu “Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á”.

Theo đó, TPHCM được World Travel Awards 2025 xướng tên ở ba hạng mục: Hạng mục Asia's Leading Business Travel Destination 2025 (Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á); hạng mục Asia's Leading Festival & Event Destination 2025 (Điểm đến du lịch lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á) và hạng mục Asia's Leading City Tourist Board 2025 (Cơ quan xúc tiến du lịch hàng đầu châu Á) thuộc về Sở Du lịch TPHCM.

Các giải thưởng này là ghi nhận nỗ lực của TPHCM trong việc mở rộng sản phẩm du lịch đô thị, tổ chức thành công nhiều lễ hội và sự kiện quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thành phố đến thị trường quốc tế.

Ngoài các giải thưởng trên, Vũng Tàu nằm ở phía Đông TPHCM lần đầu tiên được trao danh hiệu Asia's Leading Coastal City Break Destination 2025 (Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á). Hạng mục này nhằm vinh danh các đô thị ven biển có sức hút đặc biệt đối với du khách nghỉ dưỡng ngắn ngày. Việc Vũng Tàu được xướng tên là bước tiến mới của du lịch biển ở Việt Nam, phản ánh nỗ lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng và cải thiện trải nghiệm du khách.

Một góc bãi biển Bãi Sau nơi dự án Công viên Thùy Vân vừa xây dựng với kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, mang đến sức hút mới cho du lịch Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Nhiều năm qua, Vũng Tàu đã liên tục đẩy mạnh phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều dịch vụ du lịch và thể thao biển cùng các lễ hội văn hóa nhằm không ngừng thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Khách du lịch check-in tháp Tam Thắng. Ảnh: CTV

World Travel Awards được thành lập năm 1993, là một trong những hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới nhằm tôn vinh các điểm đến, tổ chức và thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, hàng không.

QUANG VŨ