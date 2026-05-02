Tổng thống Mỹ dọa ném bom Iran

Kênh Al Jazeera đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đe dọa "ném bom tan nát" Iran, đồng thời cho biết không hài lòng với tình trạng đàm phán với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh.

Theo báo The Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ.

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng ngày 1-5, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xét trên “khía cạnh nhân đạo”, ông không muốn ném bom Iran, nhưng cũng không muốn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Đồng thời, chỉ trích giới lãnh đạo Iran quá rời rạc nên dẫn đến tình trạng các phe phái khác nhau muốn những thỏa thuận khác nhau với Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo bất kỳ chủ hàng nào trả phí cho Iran để đi qua eo biển Hormuz đều có nguy cơ bị trừng phạt. Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận các mối đe dọa của Iran đối với hoạt động vận chuyển hàng hải và các yêu cầu thanh toán của nước này để được đi qua eo biển Hormuz an toàn, bao gồm: trả bằng tài sản kỹ thuật số, quyên góp trên danh nghĩa cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran…

14 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng do bom còn sót lại từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran phát nổ. Vụ nổ xảy ra gần thành phố Zanjan, phía Bắc Iran.

MINH CHÂU