Nguyên nhân 2 người đàn ông chém nhau ở chợ đầu mối Bình Điền

Liên quan vụ “2 người đàn ông chém nhau ở chợ đầu mối Bình Điền” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 18-5, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an quận 8 (TPHCM) đã làm việc với 2 người này và làm rõ động cơ dẫn tới vụ việc.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Qua làm việc, cả hai thừa nhận dùng hung khí tấn công nhau là vì mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể trong quá trình vận chuyển, kéo hàng hóa vào khu chợ bên trong nhà lồng T - khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông dẫn tới “đụng” nhau nên cự cãi. Do bực tức, 2 người đàn ông đã mang hung khí ra chém nhau, khiến 1 người bị thương.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Trước đó, ngày 17-5, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 người đàn ông cầm hung khí chém nhau ở trong chợ. Đoạn clip dài khoảng 2 phút, trong đó hai người đàn ông lớn tiếng rồi lao vào tấn công nhau. Một người cầm hung khí liên tiếp vung tay chém về phía đối phương. Người còn lại tránh né và cầm một vật tấn công lại đối thủ.

Ngay khi xảy ra đánh nhau, lực lượng an ninh chợ phối hợp công an địa phương đến ngăn chặn, giữ an ninh trật tự. Những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở công an làm rõ.

Tin liên quan Điều tra vụ 2 người đàn ông cầm hung khí chém nhau ở Chợ đầu mối Bình Điền

CHÍ THẠCH