Thủ tướng khen Bộ đội Biên phòng và Công an triệt phá đường dây ma túy lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 777,7 kg ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã triệt phá các đường dây ma túy "khủng"

Ngày 21-9 vừa qua, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, TPHCM, Hà Tĩnh và Công an các tỉnh: Phú Thọ, Đồng Nai tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án A825p triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn.

Lực lượng công an đã bắt và tạm giữ 20 đối tượng, thu giữ 777,7 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng. Chiến công này đã thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng quân đội và công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Công an vừa qua. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam, góp phần bảo vệ sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân.

PHAN THẢO