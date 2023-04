Nhân rộng mô hình phục vụ nhu cầu thiết thực của dân

Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 Phạm Thị Ngọc Minh cho biết, qua 20 năm thực hiện, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội của 66 khu phố trên địa bàn quận 1 và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đặc biệt, trong giai đoạn TPHCM đối mặt với đại dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 đã tham mưu thành lập Trung tâm an sinh, cửa hàng an sinh; tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo nhân dân, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chủ đề năm, triển khai các đợt thi đua, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động; phối hợp, phát huy vai trò các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, đồng bào dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua ngày hội, đã động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức để phòng, chống, đẩy lùi và vượt qua đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiều cách làm hay, mô hình tốt đã xuất hiện, như: Mô hình “Ngày cùng hành động Vì người nghèo” quận 1; “Kết nối nghĩa tình - Lan tỏa yêu thương”; “Tôn giáo Quận 1 đồng hành và chia sẻ”; “Ngày hội Buffet chay Vì Người nghèo - Chung một tấm lòng”; chương trình “Xuân ấm no - Người khỏe mạnh” chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022; “MTTQ - Mái nhà chung yêu thương”; “Xuân vui đến mọi nhà” chăm lo Tết Quý Mão năm 2023.

Thông qua ngày hội, hệ thống Mặt trận quận, phường và khu phố đã chăm lo 20.276 lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, kinh phí gần 7,5 tỷ đồng; tổ chức 349 “Bữa cơm Đại đoàn kết” tại khu dân cư gắn với hoạt động thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng; hoàn thành 765 công trình dân sinh ước kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 152 căn nhà tình nghĩa, tình thương kinh phí hơn 3,05 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Ủy ban MTTQ quận 1 đã đạt được trong 20 năm qua. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tổ chức ngày hội, đồng chí Nguyễn Thành Trung đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa ngày hội cũng như phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để người dân hiểu được tầm quan trọng của ngày hội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đạt được trong 20 năm qua. Theo đó, với những hoạt động thiết thực, cùng các nội dung phong phú, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định được vai trò, ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn kết trong tình hình mới. Nhiều khu dân cư đã huy động được sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nhân dân đóng góp kinh phí để tổ chức ngày hội.

Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, ngày hội đã trở thành nơi trao truyền tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân; là diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa các thành viên trong tổ dân phố về việc xây dựng tình đoàn kết, củng cố nghĩa tình; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; chủ động tổ chức các hoạt động, các mô hình, công trình bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

Thời gian tới, Bí thư Quận ủy quận 1 đề nghị công tác tổ chức ngày hội cần có các phong trào thi đua thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn; chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức; tập hợp, phát huy tốt vai trò của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ngày hội. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình, các mô hình, cách làm hay; nhất là các mô hình, cách làm xuất phát từ nhân dân, chăm lo, phục vụ nhu cầu, lợi ích thiết thực của nhân dân tại địa bàn dân cư.