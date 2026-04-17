Nhặt được 350 triệu đồng, thanh niên nhờ công an tìm người trả lại

Anh Hoàng Huy Nguyên (giữa) trao trả tài sản cho người đánh rơi

Khoảng 15 giờ ngày 15-4, anh Hưng đi từ thôn Tam Hương đến thôn Xuân Lai (xã Trường Phú) đã làm rơi một chiếc cặp da. Bên trong có 350 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Đến ngày 16-4, anh Hoàng Huy Nguyên (30 tuổi, trú thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ đã phát hiện chiếc cặp màu đen tại khu vực thôn Thạch Bàn. Kiểm tra bên trong, thấy có số tiền lớn và giấy tờ tùy thân, anh Nguyên đã mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Trường Phú trình báo để sớm trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Nhận lại số tiền và giấy tờ bị đánh rơi, anh Hưng bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn đến anh Nguyên cùng lực lượng công an.

