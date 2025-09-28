Nhiều bất cập trong Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, kết quả kiểm tra dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ (Đồng Tháp và Cần Thơ) cho thấy, công tác thi công và hồ sơ quản lý chất lượng công trình có nhiều sai sót, bất cập cần khẩn trương khắc phục.

Cụ thể, tại một số hạng mục cầu, biện pháp neo giữ dầm còn sơ sài, cốt thép chờ có hiện tượng han gỉ. Công nhân trên công trường chưa được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, rào chắn, biển báo an toàn giao thông còn thiếu.

Về hồ sơ quản lý chất lượng, nhiều biên bản nghiệm thu công việc, nhật ký thi công còn thiếu thông tin; hồ sơ gối cầu chưa được cung cấp đầy đủ; một số phiếu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu còn thiếu chữ ký của tư vấn giám sát.

Bên cạnh đó, một số phòng thí nghiệm hiện trường chưa đảm bảo yêu cầu về mặt bằng, quy trình vận hành, thậm chí còn bỏ sót thông tin cần thiết…

Trước tình trạng trên, Cục Đường bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương chỉ đạo tư vấn, nhà thầu bổ sung hồ sơ quản lý chất lượng, phê duyệt kịp thời các thiết kế điều chỉnh, đồng thời chấn chỉnh ngay công tác an toàn lao động và an toàn giao thông.

Các nhà thầu thi công phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, cung cấp đầy đủ biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, tăng cường kiểm soát vật liệu, trang bị bảo hộ cho công nhân. Tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm ký xác nhận đầy đủ các biên bản nghiệm thu, không để lọt khâu nghiệm thu khi chưa đảm bảo chất lượng.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, rà soát lại phương án thiết kế và tổ chức giao thông một số vị trí vuốt nối đường gom với các cầu Cao Lãnh, Lấp Vò, Vàm Cống để nâng cao an toàn giao thông trên tuyến sau khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Các đơn vị cũng cần phối hợp chính quyền địa phương để có giải pháp xử lý đối với các vị trí vi phạm hành lang đường bộ, các hộ dân đấu nối trái phép với tuyến chính, để xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo tách dòng xe gắn máy, thô sơ khỏi tuyến chính theo đúng phương án tổ chức giao thông của dự án đã được phê duyệt.

