Nhiều chủ trương được khởi tạo từ đề xuất, sáng kiến của TPHCM

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của TPHCM.

Ngày 8-8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" tặng các ĐBQH có nhiều đóng góp đối với quá trình phát triển của Quốc hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, các ĐBQH khóa XV TPHCM đã cùng nhau làm tốt vai trò nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một Đoàn ĐBQH có số lượng đại biểu Quốc hội lớn, có nhiều đóng góp, chủ động, tích cực, sáng tạo vào hoạt động của Quốc hội và quá trình phát triển của TPHCM, góp phần vào những kết quả chung của Quốc hội và đất nước.

Với sự đóng góp rất tích cực của các ĐBQH TPHCM, Quốc hội khóa XV đã tập trung xây dựng, ban hành nhiều đạo luật quan trọng nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thế giới và nước ta để duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: VĂN MINH

Trên cơ sở chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập các tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 227, cho phép TPHCM sau sáp nhập đơn vị hành chính được tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

“Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù với không gian địa lý rộng lớn hơn so với trước đây”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" tặng các ĐBQH có nhiều đóng góp đối với quá trình phát triển của Quốc hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nhiều chủ trương được khởi tạo từ những đề xuất, sáng kiến của TPHCM. Bên cạnh đó, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng có liên quan đến sự phát triển của thành phố, tạo động lực phát triển vùng và cả nước.

TPHCM luôn là điểm đến quan trọng trong các cuộc giám sát, khảo sát, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo để hình thành nhiều chủ trương, chính sách mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, ngoại giao của đất nước, nơi khởi nguồn của nhiều đề xuất đổi mới, sáng tạo, TPHCM luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, kỳ vọng và đặt ra nhiều trọng trách lớn, giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ những yêu cầu và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra, đòi hỏi một thể chế phù hợp, tương xứng để TPHCM khai thác, tận dụng mọi lợi thế, trở thành một siêu đô thị của khu vực và ngang tầm với thế giới.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ luôn đồng hành cùng TPHCM, luôn quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của TPHCM”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kể từ ngày 1-7, Đoàn ĐBQH TPHCM được hợp nhất từ 3 Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào, cử tri TPHCM.

Với trách nhiệm và trọng trách lớn lao hơn ở một siêu đô thị được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, kỳ vọng, hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM nói chung và các ĐBQH nói riêng sắp tới luôn gắn liền nhịp phát triển sôi động với yêu cầu, đòi hỏi phát triển ở một tầm cao mới.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH TPHCM và các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, tập trung góp ý xây dựng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua với chất lượng cao nhất.

Đồng thời tập trung đổi mới công tác dân nguyện, giám sát theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng bộ, hiệu quả; rà soát, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri mà Đoàn ĐBQH TPHCM chuyển đến.

Cùng với đó, nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền TPHCM để báo cáo Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù của TPHCM theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội trong bối cảnh, yêu cầu và không gian phát triển mới.

VĂN MINH