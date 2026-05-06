Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong Festival Thăng Long - Hà Nội lần 2

Chiều 6-5, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thông tin tới báo chí về Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ 2, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” dự kiến khai mạc vào tối 11-9 tại Hoàng thành Thăng Long.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ 2 được định hướng như một hành trình kết nối liên tục giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, di sản không còn được nhìn nhận như những giá trị tĩnh, mà trở thành một dòng chảy sống động trong đời sống đô thị, gắn liền với trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng.

Festival hướng tới các mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội; thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng truyền thống; mở rộng giao lưu văn hóa; góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó khẳng định vị thế Hà Nội là một trung tâm sáng tạo của khu vực.

Festival Thăng Long- Hà Nội lần thứ 2 dự kiến khai mạc vào tối 11-9 tại Hoàng thành Thăng Long

Dự kiến lễ khai mạc vào tối 11-9 tại Hoàng thành Thăng Long. Sau khai mạc, trong những ngày tiếp theo sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật rất đặc sắc tại Hoàng thành Thăng Long như: chương trình âm nhạc đương đại vào tối 12-9, không gian giao lưu nghệ thuật vào ngày 13-9… Tiếp đó vào tối 18-9 sẽ diễn ra đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội – The Color of Hanoi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 20-9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

NGUYỄN QUỐC