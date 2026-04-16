Hà Nội cam kết tiếp tục cắt giảm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp

TP Hà Nội xác định rõ quan điểm, doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng, trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò nòng cốt.

Ngày 16-4, UBND TP Hà Nội tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026. Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp đã đặt nhiều câu hỏi, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực, như: đất đai, thủ tục hành chính, môi trường, thuế và nghĩa vụ tài chính, biến động địa chính trị thế giới, giá nguyên liệu và nhiên liệu tăng.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các định hướng lớn của thành phố, như quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cũng như hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô sửa đổi, dự kiến được thông qua trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc đối thoại

Trước các ý kiến của doanh nghiệp, chủ trì đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, Hà Nội là địa phương đi đầu trong xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó tạo nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, hệ sinh thái kinh tế, cũng như tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, qua khảo sát và ý kiến tại hội nghị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ; thủ tục còn phức tạp, gây tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ. Vấn đề mặt bằng sản xuất, tiếp cận đất đai còn khó khăn; chính sách khoa học - công nghệ chưa thực sự phát huy hiệu quả. Đặc biệt, thành phố nghiêm túc nhìn nhận vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ chưa thực sự chủ động, chưa đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với các doanh nghiệp tại đối thoại

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ rõ, giai đoạn tới, Hà Nội đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn với các nền tảng quan trọng, như: các nghị quyết của Trung ương về phát triển Thủ đô; Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách mới sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua. Đây là những điều kiện quan trọng để tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, thành phố xác định rõ quan điểm, doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng; trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò nòng cốt. Thành phố cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng; duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị.

Đại diện doanh nghiệp góp ý kiến tại cuộc đối thoại

Đối với các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp và trả lời đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 30 ngày; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

NGUYỄN QUỐC