Thêm 53 xe buýt điện phục vụ người dân Hà Nội

Ngày 18-4, TP Hà Nội đã đưa thêm 53 xe buýt điện vào vận hành trên các tuyến 16, 24 và 29.

Theo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội, việc bổ sung 53 xe buýt điện thuộc Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững gắn với tuyến đường sắt đô thị số 3, nâng tổng số phương tiện xe buýt xanh toàn thành phố gần 700 xe, trong đó, xe buýt điện chiếm 560 xe, còn lại 139 xe sử dụng khí CNG. Cùng với đó, TP Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 30-4 sẽ đưa thêm 122 xe buýt điện vào hoạt động trên 8 tuyến mới.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong bối cảnh ô nhiễm không khí đô thị vẫn là thách thức lớn đối với TP Hà Nội thì chiến lược điện hóa xe buýt được xem là một trong những giải pháp trọng tâm để cải thiện chất lượng môi trường sống. TP Hà Nội đang dần định hình một hệ sinh thái giao thông công cộng bền vững, nơi phương tiện xanh không còn là thử nghiệm, mà trở thành tiêu chuẩn mới.

NGUYỄN QUỐC