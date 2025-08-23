Nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong chương trình tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2025

Tại chương trình, các đội hình tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" tại Lạng Sơn đã tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; trao tặng quà đến các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành phòng tin học cho em, sân chơi thanh thiếu nhi, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái và cầu dân sinh.
Đặc biệt, đội hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lạng Sơn…
Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam - tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, thực hiện những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tình nguyện, nghĩa tình của tuổi trẻ cả nước.