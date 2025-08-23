Nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong chương trình tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2025

Sáng 23-8, tại tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã triển khai chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2025, với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng.

Các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tại Lạng Sơn đã tổ chức tư vấn sức khỏe cho người dân

Tại chương trình, các đội hình tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" tại Lạng Sơn đã tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; trao tặng quà đến các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành phòng tin học cho em, sân chơi thanh thiếu nhi, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái và cầu dân sinh.

Đại diện Trung ương Đoàn tặng quà đến các em nhỏ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đại diện Trung ương Đoàn dự khánh thành nhà nhân ái trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đặc biệt, đội hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lạng Sơn…

Đại diện Trung ương Đoàn chứng kiến các em học sinh sử dụng thiết bị tin học vừa được trang bị

Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam - tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, thực hiện những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tình nguyện, nghĩa tình của tuổi trẻ cả nước.

BÍCH QUYÊN