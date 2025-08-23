Xã hội

Nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong chương trình tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2025

SGGPO

Sáng 23-8, tại tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã triển khai chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2025, với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng.

Các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tại Lạng Sơn đã tổ chức tư vấn sức khỏe cho người dân
Các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tại Lạng Sơn đã tổ chức tư vấn sức khỏe cho người dân

Tại chương trình, các đội hình tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" tại Lạng Sơn đã tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; trao tặng quà đến các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành phòng tin học cho em, sân chơi thanh thiếu nhi, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái và cầu dân sinh.

1000008029.jpg
Đại diện Trung ương Đoàn tặng quà đến các em nhỏ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1000008032.jpg
Đại diện Trung ương Đoàn dự khánh thành nhà nhân ái trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đặc biệt, đội hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lạng Sơn…

1000008028.jpg
Đại diện Trung ương Đoàn chứng kiến các em học sinh sử dụng thiết bị tin học vừa được trang bị

Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam - tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, thực hiện những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tình nguyện, nghĩa tình của tuổi trẻ cả nước.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

kỳ nghỉ hồng Công chức viên chức trẻ tình nguyện Trung ương Đoàn Lạng Sơn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn