Miền Bắc tổn thất hơn 7.000 tỷ đồng do mưa lũ

Tính đến chiều tối 11-10, tổng thiệt hại về vật chất, cơ sở hạ tầng ở miền Bắc đã tăng lên hơn 7.000 tỷ đồng.

Chiều tối 11-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cập nhật báo cáo mới nhất về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc nước ta.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, hiện nước lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Trung đã hạ chậm nhưng mưa lớn quay trở lại khiến nguy cơ sạt lở, úng ngập tái phát ở nhiều khu vực.

Nước lũ vẫn cuồn cuộn ở phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) chiều 11-10. Ảnh: KUN MON

Nhìn chung, trong ngày 11-10, nước lũ trên các sông chính đều giảm khoảng 1-1,5m nhưng vẫn ở mức báo động cao. Mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh) hiện còn 6,55m - vẫn trên báo động 3 là 0,25m. Tình trạng này đã và vẫn đang gây ngập lụt sâu ở nhiều phường/xã ven sông.

Nước vẫn ngập sâu ở Trường Mầm non Tân Thanh (phường Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) ngày 11-10

Chiều 11-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành thêm công điện đề nghị các địa phương Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tiếp tục đảm bảo an toàn cho hệ thống đê ngăn lũ.

Theo báo cáo đến 17 giờ 30 phút ngày 11-10, tổng số sự cố đê điều tăng từ 49 lên 56 điểm, trong đó Bắc Ninh chiếm 42 điểm. Nhiều đoạn đê phải chống tràn trên tổng chiều dài 25km, tăng 5km so với ngày 10-10. Tuy nhiên, số điểm ngập úng giao thông trên các quốc lộ đã giảm mạnh, chỉ còn 5 điểm so với 20 điểm hôm qua.

Ngày 11-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có công điện gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đề nghị bảo đảm an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để mất an toàn hệ thống đê điều. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lãnh đạo các địa phương này kiểm soát tình trạng xe cơ giới đi trên đê, tuyệt đối không cho xe cơ giới đi vào các khu vực đê đang bị sự cố (trừ xe phục vụ công tác hộ đê và các xe ưu tiên khác).

Hiện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đã mở rộng phạm vi đánh giá thiệt hại đến các tỉnh Phú Thọ và Cao Bằng, thay vì chỉ 3 địa phương như hôm trước.

Theo đó, tổng thiệt hại vật chất tăng nhanh. Đến chiều tối nay, 11-10, giá trị thiệt hại ước tính lên 7.050 tỷ đồng, tăng gần 1.600 tỷ so với hôm qua (riêng Thái Nguyên tăng lên 4.000 tỷ đồng). Diện tích hoa màu bị thiệt hại cũng tăng từ 25.000ha lên hơn 34.000ha.

Giáo viên ở Trường Mầm non Tân Thanh (phường Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) dọn lại trường lớp ở những chỗ nước đã rút, ngày 11-10

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số người chết và mất tích giữ nguyên ở mức 18 người như đã báo cáo ngày 10-10, nhưng số người bị thương tăng từ 10 lên 15. Số hộ dân còn bị ngập giảm mạnh từ hơn 66.000 hộ còn khoảng 10.000 hộ, tuy nhiên riêng Bắc Ninh lại tăng thêm hơn 1.000 căn nhà do nước vẫn dồn về từ thượng nguồn sông Thương.

Điện và viễn thông đã được khôi phục nhanh: số khách hàng mất điện giảm còn 76.000 khách hàng (so với hơn 128.000 khách hàng hôm trước).

PHÚC VĂN