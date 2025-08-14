Nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng Lễ hội Búp bê Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Lễ hội Búp bê Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam - Doll Fest 2025 vừa được công bố sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 29-10 đến 3-11 tại The Global City, TPHCM. Nhiều nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng chương trình này.

NTK Phương Hồ, Trưởng ban tổ chức Doll Fest 2025, cho biết có ý tưởng lễ hội từ năm 2021. Chị nói: “Sau thành công chuỗi Búp bê Show 1, 2, 3, tôi rất mong tổ chức Doll Fest. Dù ở độ tuổi nào, tâm hồn thơ trẻ luôn ngự trị trong tâm trí nhiều người. Tôi ấp ủ những câu chuyện thú vị về thế giới trẻ thơ, nghệ thuật và mong muốn phác hoạ nó trong Doll Fest 2025”.

Ban tổ chức công bố Lễ hội Búp bê Quốc tế tại Việt Nam

Có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng sẽ đồng hành cùng lễ hội như: Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế (Miss Eco Teen International) 2021 - ca sĩ Bella Vũ Huyền Diệu, Hoa hậu Toàn cầu Việt Nam 2022 Đoàn Hồng Trang, đạo diễn Lê Việt, đạo diễn Hòa Yên, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, nghệ nhân búp bê Bùi Thịnh Đa, Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc 2024 Tuyết Mai, Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Thế giới Lucy Hà…

Các nghệ sĩ đồng hành Doll Fest 2025

Theo ban tổ chức, Doll Fest 2025 là sân chơi kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thời trang, thiết kế, cosplay (hóa trang), âm nhạc... Sẽ có nhiều hoạt động thú vị mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt, từ triển lãm búp bê, cosplay, talkshow…

Điểm nhấn Doll Fest 2025 là triển lãm búp bê với 150 gian hàng trưng bày. Bên cạnh đó là Cuộc thi Miss Doll (Hoa hậu Búp bê); ra mắt bộ sưu tập Búp bê cổ tích đầu tiên của Việt Nam lấy ý tưởng từ câu chuyện văn hóa (dự kiến xin xác lập kỷ lục Việt Nam); các workshop trải nghiệm làm búp bê,...

Ban tổ chức còn tạo cuộc thi thiết kế búp bê, trang phục búp bê mang tên Design Contest dành cho sinh viên, học sinh cấp 2-3 và những người đam mê búp bê. Các sàn giao dịch, đấu giá búp bê đóng góp cho thiện nguyện cũng sẽ được triển khai.

Ngoài ra, Concert Búp bê show diễn ra ngày 2-11 sẽ mang đến bữa tiệc thời trang, âm nhạc, ánh sáng, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

THỦY TIÊN - MỸ VY