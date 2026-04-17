Nhiều nơi tiếp tục chuyển mưa dông, cần đề phòng mưa đá

Hôm nay, 17-4, Bắc bộ, Bắc Trung bộ, cao nguyên Trung bộ có mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 16-4 và sáng sớm 17-4, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo từ 23 giờ ngày 16-4 đến 3 giờ ngày 17-4 tại một số trạm như: Tả Van Chư (Lào Cai) 29,8mm; Nậm Khòa (Tuyên Quang) 22,8mm.

IMG_7230.jpeg
Hà Nội nhiều mây, đêm 16-4, một số nơi có mưa nhỏ. Ảnh: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 17-4, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm; ban đêm mưa giảm dần.

Chiều và đêm 17-4, khu vực Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Chiều tối và tối 17-4, khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm.

IMG_7233.jpeg
Mưa đá tại xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đêm 15, rạng sáng 16-4. Ảnh: ST

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục

