Nhiều quy định mới liên quan đến quá trình thi hành án tử hình

Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) vừa được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng nay, 12-8.

Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định về việc đổi tên dự án luật thành "Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)" thay vì "Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự", do nội dung sửa đổi lớn và mang tính cơ bản.

Một trong những nội dung mới quan trọng được đề cập trong dự thảo luật liên quan hoặc có thể ảnh hưởng đến quá trình thi hành án tử hình.

Cụ thể, dự thảo luật bổ sung quy định về việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, bao gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, và giọng nói, đối với những trường hợp chưa có thông tin khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù. Mặc dù đây là quy định chung cho tất cả các phạm nhân, nó sẽ là một thủ tục mới áp dụng cho cả những người bị kết án tử hình khi họ được tiếp nhận vào trại giam hoặc trước khi thi hành án.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định phạm nhân có quyền được hiến máu, hiến mô, một phần bộ phận cơ thể, được lưu trữ tinh trùng, trứng theo quy định pháp luật và được hưởng các chế độ, chính sách liên quan. Đây là một nội dung mới đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa đối với những người bị kết án tử hình, vì cơ hội hiến hoặc lưu trữ các bộ phận này thường chỉ có trước khi bản án được thi hành. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) của Quốc hội cơ bản tán thành quy định này, nhưng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định cho phù hợp hơn.

Cùng với đó, thủ tục thi hành án phạt tù (bao gồm án tử hình) được cải cách và hoàn thiện, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện đưa người bị kết án phạt tù đi chấp hành án trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm quyền lợi cho người bị kết án, và phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu áp lực cho trại tạm giam.

