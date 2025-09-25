Nhiều sở, ngành Đà Nẵng chậm xây dựng và liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Ngày 25-9, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, lộ trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Theo báo cáo của Sở KH-CN TP Đà Nẵng, đến nay mới chỉ có 7 cơ quan thực hiện báo cáo theo yêu cầu. Nhiều sở, ngành chưa nghiêm túc triển khai, hoặc báo cáo còn mang tính hình thức, nội dung thiếu cụ thể, chưa làm rõ mục tiêu, quy mô, lộ trình thực hiện.

Một số tồn tại chính được chỉ ra, gồm:

- Chưa đánh giá chi tiết hiện trạng dữ liệu của cả Đà Nẵng (cũ) và Quảng Nam (cũ) gồm số lượng, khối lượng, mức độ đầy đủ, chính xác và khả năng chia sẻ;

- Kế hoạch, lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu chưa làm rõ mục tiêu, phạm vi, quy mô, nội dung dữ liệu cần xây dựng;

- Chưa đề xuất phương án cụ thể để chuyển đổi, hợp nhất các cơ sở dữ liệu cũ, cũng như phương án bổ sung, nâng cấp, chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu;

- Chưa xác định rõ nguồn lực, kinh phí và thời gian thực hiện chi tiết;

- Nhiều cơ sở dữ liệu xây dựng đã lâu, chưa được chuẩn hóa, còn phân tán, thiếu liên thông

Để khắc phục, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

- Rà soát toàn diện hiện trạng dữ liệu, đánh giá số lượng, khối lượng, mức độ chính xác, khả năng chia sẻ và khai thác.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết với mục tiêu, phạm vi, quy mô, phương án chuyển đổi, hợp nhất, bổ sung, nâng cấp và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, hoàn thành trước ngày 30-9-2025.

- Chủ động đề xuất chương trình, dự án, kinh phí để đưa vào danh mục công nghệ thông tin và Đề án 06, trình UBND thành phố phê duyệt.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng xác định 5 nhóm cơ sở dữ liệu ưu tiên cần được triển khai trong thời gian tới gồm:

- Cơ sở dữ liệu bản đồ nền địa lý, đất đai, môi trường, rừng và đa dạng sinh học do Sở NN-MT chủ trì;

- Cơ sở dữ liệu tổng thể doanh nghiệp tư nhân, quản lý tài sản công và dự án đầu tư do Sở Tài chính phụ trách;

- Cơ sở dữ liệu chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Cục Thống kê thành phố triển khai;

- Hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, liên thông bảo hiểm xã hội – do Sở Y tế đảm nhiệm;

- Cơ sở dữ liệu thị trường lao động – do Sở Nội vụ chủ trì.

XUÂN QUỲNH