Vụ bắt băng nhóm cắt trộm dây cáp điện ở Quảng Ngãi: Khen thưởng tập thể công an phường Kon Tum

Chiều ngày 2-10, UBND phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, trao thưởng đột xuất cho tập thể công an phường và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ trộm dây cáp ngầm điện trung thế, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và tính mạng người dân.

UBND phường Kon Tum tặng bằng khen cho Công an phường vì có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế

Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum cho biết, công an phường luôn xác định tinh thần làm việc vì nhân dân phục vụ, giữ bình yên địa bàn để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, kinh doanh. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Kon Tum đã khẩn trương điều tra, bắt giữ 8 đối tượng sau 5 giờ vào cuộc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ hình sự các đối tượng để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum tặng bằng khen cho lực lượng công an

Cùng với vụ án trên, từ khi bộ máy mới vận hành ngày 1-7, Công an phường Kon Tum đã xử lý 43 vụ, trong đó đã điều tra làm rõ 14 vụ với 24 đối tượng, xử phạt hành chính 14 vụ với 22 đối tượng, còn lại 13 vụ đang xác minh. Nhiều vụ án được triệt phá rất nhanh, như bắt giữ đối tượng trốn thi hành án, tàng trữ vũ khí quân dụng, ma túy chỉ trong 4 giờ, hay vụ bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản sau 3 giờ gây án.

Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum, thông tin về vụ án vừa triệt phá

Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum biểu dương công an phường đã nhanh chóng phá vụ trộm cáp ngầm điện trung thế, đánh giá thành tích này được dư luận đồng tình, tạo hiệu ứng răn đe, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện. Thời gian tới, đề nghị công an phường tiếp tục phát huy thành tích, đẩy lùi tội phạm, xây dựng phường Kon Tum trở thành điểm đến an toàn cho nhà đầu tư và du khách.

Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum phát biểu

Như Báo SGGP đã phản ánh, Công an phường Kon Tum đã triệt phá băng nhóm 8 đối tượng thực hiện 5 vụ cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

HỮU PHÚC