Nhộn nhịp hàng Việt trên sàn thương mại điện tử quốc tế

Trong 5 năm qua, số sản phẩm Việt được bán trên Amazon tăng hơn 300%, đạt gần 18 triệu sản phẩm. Gần đây, những hợp đồng triệu USD đã được ký kết chỉ sau vài tháng tham gia sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Hiệu quả thật trên sàn số

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba.com Việt Nam, khẳng định: “TMĐT xuyên biên giới đang trở thành kênh xuất khẩu ổn định và hiệu quả”. Theo dữ liệu từ Alibaba.com, trong quý 2-2025, lượng tìm kiếm hàng hóa “Made in Vietnam” tăng mạnh ở nhiều ngành: giày dép tăng 172%; bao bì, in ấn tăng 94%; nông sản tăng 84%; thực phẩm, đồ uống tăng 71% và sản phẩm làm đẹp tăng gần 68%. Nhiều quốc gia phát triển đang gia tăng đơn hàng nhập từ Việt Nam. Bộ Công thương cho biết thêm, các thương hiệu như King Coffee, AnEco, Sunhouse, Lafooco… đã khẳng định tên tuổi trên các gian hàng quốc tế.

Người tiêu dùng tìm hiểu, đặt mua cà phê Việt Nam trên sàn Amazon. Ảnh: Hoàng Hùng

Những kết quả trên minh chứng, hàng Việt đang dần chiếm vị thế trên “sân chơi số” toàn cầu. Đơn cử, Công ty TNHH SUKAVINA đạt doanh thu xuất khẩu hơn 200.000 USD chỉ sau 7 tháng tham gia Alibaba.com. Đến tháng 5-2025, công ty ký 2 hợp đồng trị giá 2,5 triệu USD với Nhật Bản và Ấn Độ. “Trước kia chúng tôi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khách hàng trong nước. Lên sàn B2B, chúng tôi học được cách tối ưu gian hàng, phản hồi nhanh và giữ uy tín qua mỗi đơn. Mọi thứ minh bạch nên đối tác tin tưởng hơn”, đại diện SUKAVINA chia sẻ.

Tương tự, sau 3 năm tham gia sàn, Công ty TNHH V.KAUS, phường Bình Dương, đã chuyển từ thương mại thuần túy sang đầu tư nhà máy chế biến sấy dẻo để đáp ứng đơn hàng lớn từ châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật... Từ đầu năm 2025 đến nay, doanh thu xuất khẩu của công ty ổn định trên 500.000 USD/tháng. Theo đại diện công ty, nhờ TMĐT, họ có cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu. Bây giờ, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, máy tính là có thể giới thiệu sản phẩm, gửi mẫu, ký hợp đồng trực tuyến.

Trong nhóm hàng tiêu dùng, mỹ phẩm của Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) cho thấy TMĐT là kênh rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận các thị trường khó tính. Sau khi đầu tư gian hàng chính hãng trên Amazon và Shopee Global, doanh thu xuất khẩu trực tuyến của SCC tăng trên 30%/năm, đơn hàng quốc tế chiếm khoảng một phần năm tổng doanh thu. Theo Giám đốc Marketing Vương Ngọc Dũng, yếu tố quyết định là chuẩn hóa bao bì, tiêu chuẩn và câu chuyện thương hiệu theo ngôn ngữ số. Khi đó, một chiến dịch quảng bá có thể mở cửa cùng lúc nhiều thị trường mà trước đây cần 6-12 tháng làm việc qua trung gian.

“Bà đỡ” từ chính sách

Cũng từ thống kê của Bộ Công thương, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam đã vượt 25 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 10% tổng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á. Dự kiến đến năm 2030, con số này có thể đạt 63 tỷ USD, dư địa rất lớn để hàng Việt mở rộng thị phần và tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Nhằm có đối sách khai thác hiệu quả kênh thương mại này, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Vina T&T Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, chia sẻ, “tính chính danh thương hiệu” là yếu tố then chốt nâng giá trị sản phẩm Việt. Khi sản xuất còn manh mún, tiêu chuẩn chưa đồng đều, hàng Việt khó tạo dấu ấn tại thị trường quốc tế và chỉ dừng ở vai trò gia công. Ngược lại, khi thương hiệu được định danh rõ ràng và truy xuất minh bạch, sản phẩm có thể được định giá cao hơn, đủ sức vào các thị trường khó tính như Mỹ hay châu Âu. Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, nhấn mạnh: Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị số, đầu tư đội ngũ nhân sự trẻ am hiểu sản phẩm, biết vận hành gian hàng quốc tế, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quản lý, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường.

Từ thực tiễn này, Bộ Công thương xác định TMĐT là trụ cột chiến lược trong kế hoạch tổng thể phát triển giai đoạn 2026-2030, hướng đến xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số bền vững, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và giảm chi phí trung gian. Theo bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, bộ đang tập trung vào 3 nhóm giải pháp lớn hoàn thiện thể chế và hạ tầng pháp lý; triển khai các nền tảng số quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp theo ngành hàng. Đây là hành lang pháp lý cần cho hoạt động giao dịch, logistics, thanh toán và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số.

Song song đó, bộ tổ chức các chương trình đào tạo và tư vấn “may đo” cho từng nhóm doanh nghiệp, bảo đảm đơn vị dù quy mô nhỏ vẫn có thể tham gia. Bộ cũng đang vận hành hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia với các nền tảng iTrace247 (truy xuất nguồn gốc), Vietrade CRM, Vietrade Map, Vietrade Edu và Smart B2B. Đặc biệt, bộ đang đẩy nhanh tích hợp iTrace247 với hệ thống Hải quan và C/O điện tử, giúp doanh nghiệp giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí và minh bạch hồ sơ xuất khẩu.

“Để tận dụng hiệu quả nền tảng TMĐT phục vụ cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, cần sự phối hợp chặt chẽ của 3 trụ cột: doanh nghiệp - thương vụ - cơ quan quản lý. Doanh nghiệp phải chuẩn hóa sản phẩm, dữ liệu và nội dung số; thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò “cầu nối số”, cung cấp thông tin thị trường và cảnh báo kỹ thuật; cơ quan quản lý sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng pháp lý và kết nối dữ liệu công. Như vậy, câu chuyện số hóa không chỉ giúp hàng Việt đạt chuẩn quốc tế mà còn giúp chúng ta kể câu chuyện của chính mình với thế giới bằng chất lượng, sự minh bạch và niềm tin”, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, nhấn mạnh.

ÁI VÂN