Thông tuyến một phần trên đèo Lò Xo, hàng chục xe bị mắc kẹt di chuyển an toàn về hướng Đà Nẵng

Chiều 29-10, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đoạn Km1407 trên đèo Lò Xo (thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh) đã được thông tuyến một phần, nhờ đó, 30 xe bị mắc kẹt tại khu vực cầu Đăk Zôn, giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, đã di chuyển an toàn về hướng Đà Nẵng.

Các xe bị mắc kẹt ở cầu Đăk Zôn đã di chuyển an toàn ra xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng

Clip Nỗ lực khắc phục sạt lở đèo Lò Xo vào ngày 29-10

Hiện vẫn còn khoảng 20 xe mắc kẹt trên đèo tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khơi thông, với hy vọng đến chiều tối cùng ngày, các phương tiện còn lại có thể di chuyển ra khu vực nhà dân ở xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn, thoát khỏi cảnh bị chia cắt.

Trạm CSGT Ngọc Hồi nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Lò Xo

Chiều 29-10, các tài xế đã rời khỏi khu vực bị mắc kẹt ở cầu Đăk Zôn, đang di chuyển về hướng Đà Nẵng. Theo tài xế Chu Văn Thương (quê Hưng Yên), anh bị mắc kẹt tại cầu Đăk Zôn, khu vực đèo Lò Xo từ ngày 26-10. Sau ba ngày bị kẹt, đến 23 giờ ngày 28-10, anh cùng nhiều tài xế khác di chuyển từ cầu Đăk Zôn ra đến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Khâm Đức (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, khu vực này cũng bị sạt lở nên các tài xế phải dừng lại chờ thông tuyến. Hiện khoảng 30 xe đang nối đuôi nhau đậu tại vị trí an toàn, chờ lực lượng chức năng khắc phục để tiếp tục hành trình. Ở đây là khu dân cư, có hàng quán, không còn lo sạt lở.

“Nhớ lại cảnh 3 ngày bị kẹt ở cầu Đăk Zôn, tối ngủ cứ nơm nớp lo núi lở. Trong ngày đầu bị kẹt ở cầu, bụng đói cồn cào, may nhờ lực lượng cứu hộ kịp thời mang lương thực cứu trợ. Cán bộ CSGT, lãnh đạo địa phương, Đội SOS đèo Lò Xo băng qua sạt lở để tiếp tế, thăm hỏi, động viên. Trời lạnh, mình ngồi trong xe còn run, mà họ vẫn vào tận nơi. Cảm ơn người Việt Nam mình vì tinh thần giúp đỡ người hoạn nạn, lá lành đùm lá rách,” anh Thương xúc động nói.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi gom thực phẩm cung cấp cho tài xế bị mắc kẹt

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 26-10, đèo Lò Xo liên tục xảy ra sạt lở đất đá tại khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, gây ách tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch kết nối Tây Nguyên với miền Trung, khiến nhiều xe bị mắc kẹt trên đèo.

HỮU PHÚC