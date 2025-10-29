Vùng cao Đà Nẵng: Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị chia cắt

Sáng 29-10, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng), cho biết do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài trong đêm, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt hoàn toàn với các thôn. Hiện trung tâm xã vẫn còn sóng điện thoại, nhưng các thôn xung quanh đã mất liên lạc do mất điện.

Đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Đông Giang lên xã A Vương, được thông tạm một chiều vào lúc 2 giờ sáng nay. Tuy nhiên, tuyến này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao tại các sườn đồi.

Các tuyến đường ĐT606, ĐH5 đi các xã Tây Giang và Hùng Sơn tiếp tục bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông tê liệt hoàn toàn. Đặc biệt, đoạn Hồ Chí Minh đi thôn Atếêp đã bị chia cắt từ trưa 28-10.

Trong khi đó, thôn A’ur – nằm sâu trong rừng – đã mất liên lạc nhiều ngày qua do không có điện và sóng điện thoại, đường sá bị chia cắt nghiêm trọng.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn bị sạt lở. Ảnh: BRIU QUÂN

Mưa lớn tại khu vực thượng nguồn vẫn kéo dài trong đêm, khiến mực nước các sông, suối dâng cao, dòng chảy xiết, đe dọa an toàn nhiều khu dân cư vùng thấp.

Thời tiết trên A Vương vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: BRIU QUÂN

Theo báo cáo nhanh của Thủy điện A Vương, lúc 7 giờ sáng nay, lưu lượng nước về hồ đạt 1.556 m³/giây. Hồ đã điều tiết duy trì mực nước dâng bình thường (MNDBT) từ 8 giờ sáng 28-10 đến nay. Lượng mưa trung bình trên lưu vực vẫn ở mức cao (4–24 mm/giờ), lưu lượng về hồ dao động từ 1.100 đến 2.377 m³/giây. Công trình thủy điện hiện an toàn, song một số điểm trên tuyến đường ra vào bị sạt lở, trong đó có một điểm lớn gây tắc giao thông.

Thôn Tây An trong sáng nay. Nguồn: XUÂN QUỲNH

Tại thôn Tây An (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, mực nước tiếp tục dâng.

Nước dâng cao tại thôn Tây An. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH