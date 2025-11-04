Niềm tin đặt sai chỗ

Thời gian qua, nghệ sĩ, diễn viên mở công ty, kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh không còn xa lạ. Mặc dù không đủ năng lực tài chính hoặc pháp lý, nhưng một số nghệ sĩ, diễn viên liên tục giới thiệu dự án, mời gọi góp vốn với lời hứa ngọt ngào “sẽ sinh lời”.

Một số người còn lợi dụng sự nổi tiếng để “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, bỏ mặc sức khỏe người tiêu dùng. Vậy, tại sao nhiều người dễ tin vào nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng để rồi khi họ dính vào lao lý thì mới vỡ lẽ “niềm tin đã đặt sai chỗ”.

Hình ảnh thân thiện và thành công của nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng là “lớp vỏ niềm tin”, khiến nhà đầu tư hoặc người hâm mộ “không đề phòng”. Trong xã hội, sự nổi tiếng thường được gắn với uy tín. Không ít người tin rằng, nếu một nghệ sĩ, người nổi tiếng đứng tên dự án, hoặc quảng cáo một sản phẩm nào đó thì chắc chắn phải có nền tảng tài chính hoặc pháp lý vững.

Tuy nhiên, khi nghệ sĩ, người nổi tiếng lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư, người tiêu dùng để thu lợi bất chính thì cái giá phải trả là rất đắt. Gần nhất, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Những ngày qua, lời khuyên được nhiều người nhắc đến là: bất cứ ai, khi “rút hầu bao” góp vốn, hợp tác đầu tư, đều cần yêu cầu đối tác cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, báo cáo tài chính, người đại diện pháp luật...

Nếu đối tác là cá nhân (kể cả người nổi tiếng, nghệ sĩ, diễn viên), cần xem xét kỹ hợp đồng hợp tác, tỷ lệ vốn góp và quyền lợi cụ thể. Trong mọi trường hợp, nên liên hệ cơ quan công chứng, Sở KH-ĐT nơi doanh nghiệp đăng ký để xác thực thông tin. Nếu cần có thể nhờ luật sư tư vấn hoặc chuyên gia tài chính trước khi ký kết.

Một điều quan trọng khi quyết định kinh doanh, đầu tư là cần tách bạch giữa sự ngưỡng mộ danh tiếng cá nhân với khả năng kinh doanh thực tế (năng lực quản trị, minh bạch tài chính). Nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng có thể truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị sống, nhưng điều đó không có nghĩa họ đủ năng lực quản trị doanh nghiệp. Niềm tin đặt đúng chỗ là khởi đầu của giá trị; còn niềm tin đặt sai chỗ chính là khởi đầu của tổn thương, mất mát.

VĂN ANH