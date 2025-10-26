Ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất - kinh doanh sau bão

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 347/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất - kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Bộ đội Biên phòng TP Huế) hỗ trợ cô trò Trường mầm non Lộc Bình, TP Huế vệ sinh môi trường ngay khi lũ rút

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất; chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất, kinh doanh với lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn so với lãi suất cho vay thông thường; giảm lãi suất cho vay 0,5%-2%/năm trong 3-6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ…

Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm đối với khách hàng tại các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ. Việc giảm lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-12-2025. Các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng; xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá, thao túng giá.

* Ngày 25-10, UBND TP Huế ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai nhằm khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc do bão số 12 gây ra. Những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn đã khiến khu vực này sạt lở nghiêm trọng, dài khoảng 500m, xâm thực sâu vào đất liền 10-15m, có nơi đến 20m, làm xói lở trực tiếp tuyến đường giao thông ven biển 0,5-2m.

Cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội và biên phòng đã hành quân đến các trường học tại những phường, xã thấp trũng của TP Huế để hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh trường lớp ngay khi nước rút, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào đầu tuần tới. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế, cho biết, đến chiều 25-10, các trường ở khu vực trung tâm và vùng cao cơ bản hoàn tất công tác vệ sinh, ổn định cơ sở vật chất. Tuy nhiên, tại các vùng trũng, nước rút chậm nên việc dọn dẹp vẫn đang được khẩn trương triển khai.

* Ngày 25-10, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đợt lũ kết hợp triều cường và mưa lớn từ ngày 8 đến 16-10 đã gây 155 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 19km, làm sập 18 căn, ảnh hưởng 25 căn khác, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Ngoài ra, nước dâng gây ngập 17 căn nhà và 5 phòng học tại Sa Đéc, Cao Lãnh và vùng lân cận, thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng. Tại Vĩnh Long, kỳ triều cường từ ngày 7 đến 24-10 làm ngập trên diện rộng, ảnh hưởng hơn 2.900ha hoa màu, gần 2,6ha ao nuôi thủy sản, gây sạt lở đê cồn Thành Long dài 15m. Vĩnh Long hiện rà soát, nâng cấp hệ thống đê bao, thủy lợi và chuẩn bị dự án tái định cư vùng thiên tai cho hơn 1.000 hộ dân, tổng kinh phí hơn 302 tỷ đồng.

* Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một khối không khí lạnh mới đang tăng cường xuống khu vực Bắc bộ và Trung bộ từ ngày 26-10. Các tỉnh ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến đợt này khoảng 19-22oC, vùng núi có thể xuống dưới 17oC. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, cũng như phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Chiều 25-10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ NN-MT, đã tiếp nhận lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Singapore để chuyển tới người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt trong tháng 9 và 10 vừa qua. Tính đến ngày 24-10, các đại sứ quán và tổ chức, đối tác quốc tế đã viện trợ, cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và bão số 11 tại Việt Nam với tổng trị giá gần 9,4 triệu USD. Các khoản viện trợ khẩn cấp này gồm tiền mặt, vật tư và các thiết bị thiết yếu để hỗ trợ cho người dân tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Tĩnh.

NHÓM PV