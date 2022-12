Phá đường dây sản xuất, mua bán bằng cấp và giấy tờ giả

Ngày 30-12, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất, mua bán bằng cấp, giấy tờ giả.