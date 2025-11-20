Ngành đường sắt hoàn vé cho 11.000 hành khách hủy chuyến do mưa lũ

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung bộ, đặc biệt đoạn từ Nha Trang đến Quy Nhơn, trong ngày mai (21-11), sẽ có thêm 6 chuyến tàu bị hủy.

Tính từ ngày 17 đến 20-11, ngành đường sắt phải hủy 25 chuyến tàu. Đồng thời, hàng loạt đoàn tàu bị kẹt lại tại các ga dọc tuyến, khiến hơn 2.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Nhiều đoàn tàu bị hủy do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung bộ, đặc biệt đoạn từ Nha Trang đến Quy Nhơn

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã phục vụ miễn phí 5.200 bữa ăn chính, 4.200 bữa ăn phụ và nước uống cho hành khách trên các chuyến tàu đang dừng tránh tại các ga. Đối với những tàu bị bãi bỏ hoặc thay đổi lịch trình, hành khách có nhu cầu đổi trả vé được hỗ trợ theo đúng quy định, tổng số vé trả lên đến 11.000 vé.

Không chỉ vận tải hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến Bắc - Nam cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, 6 đoàn tàu hàng buộc phải hủy chuyến, 27 đoàn tàu hàng phải dừng chờ dọc đường.

Theo thống kê sơ bộ, ước tính ngành đường sắt thiệt hại do đợt mưa lũ dịp này khoảng gần 10 tỷ đồng. Trong đó, số tiền hoàn vé cho 11.000 khách khoảng 7,5 tỷ đồng, chi phí phục vụ hành khách bị kẹt lại trên tàu và tại ga gần 400 triệu đồng, thiệt hại do bãi bỏ tàu hàng là 1,6 tỷ đồng…

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện lực lượng công nhân, quản lý hạ tầng đang túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu để kiểm tra và xử lý sự cố, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức chạy tàu trở lại.

