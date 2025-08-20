Chiều 20-8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi

Cuộc thi do Bộ GD-ĐT tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực tổ chức. Cuộc thi nhằm khơi dậy và lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo” – một giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam.

Năm 2024, cuộc thi đã ghi nhận 85.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Những tác phẩm đều thấm đẫm tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với thầy cô giáo. Có những câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người; có những ký ức tưởng như đã lùi xa, nay lại được khơi dậy và trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn góp phần quan trọng trong việc bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học và tinh thần tri ân thầy cô…

Sau 14 năm tổ chức, cuộc thi đã vượt xa dự kiến ban đầu, thu hút mạnh mẽ sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Sức hút này xuất phát từ chính truyền thống "tôn sư trọng đạo" vốn là "mạch nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi sẽ từ ngày phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31-10. Tác phẩm dự thi gửi vào email: cuocthi.gdtd@gmail.com

PHAN THẢO