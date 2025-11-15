Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép

Theo đó, ngày 15-11, Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) phối hợp UBND xã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn trên địa bàn.

Lực lượng đã kiểm tra đột xuất cơ sở này (tại thôn Phú Sơn Nam), do một người đàn ông trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng làm chủ.

Qua đó, phát hiện 3 lao động đang chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm, gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm. Ảnh: CACC

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA