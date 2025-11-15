Xã hội

Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép

SGGPO

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa phát hiện và tiêu hủy khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm sản xuất trái phép.

Theo đó, ngày 15-11, Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) phối hợp UBND xã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn trên địa bàn.

Lực lượng đã kiểm tra đột xuất cơ sở này (tại thôn Phú Sơn Nam), do một người đàn ông trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng làm chủ.

Qua đó, phát hiện 3 lao động đang chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm, gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

mo lon gia 2.jpg
Cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm. Ảnh: CACC

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng vi phạm an toàn thực phẩm mỡ động vật thực phẩm bốc mùi tiêu hủy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn