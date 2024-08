Phát hiện nhiều dân chơi "phê” ma túy ở phòng thu âm

Ngày 25-8, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng ma túy”.

Trước đó, rạng sáng 24-8, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân ập vào kiểm tra phòng thu âm Hải Âu tại số 7/37 liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B). Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 2 phòng với hơn 10 người đang tổ chức sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở làm việc.

Nhóm "dân chơi" bị bắt quả tang tại 2 phòng của quán

Tang vật thu giữ

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 11 người dương tính với ma túy (gồm 6 khách và 5 nhân viên). Tại hiện trường, công an thu giữ 2,22g Ketamine và 3,5601g MDMA. Hiện công an đang tạm giữ 8 đối tượng; bàn giao 3 đối tượng dương tính về Công an phường Bình Hưng Hòa B xử lý theo quy định.

CHÍ THẠCH