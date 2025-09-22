Phát hiện thi thể bé gái 18 tháng tuổi dưới ao gần nhà

Sáng 22-9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bé Tạ Quỳnh A. (18 tháng tuổi, trú tại xóm 5, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) dưới ao nước gần nhà.

Cháu Tạ Quỳnh A.. Ảnh: G.Đ

Ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc, xác nhận thông tin và cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 21-9, cháu A. đang chơi trước cổng nhà thì bất ngờ mất tích. Gia đình cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin sau đó được trình báo chính quyền xã, công an địa phương và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngay trong đêm 21-9, hàng trăm người gồm lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đã tích cực tìm kiếm quanh khu vực. Đến sáng hôm sau, thi thể cháu bé được phát hiện nổi lên dưới ao gần nhà.

Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình tổ chức lo hậu sự cho cháu bé theo phong tục địa phương.

Tin liên quan Cháu bé 5 tuổi bị đuối nước thương tâm dưới hồ tưới cà phê

DUY CƯỜNG