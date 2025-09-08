Phát hiện thi thể nam giới cùng chiếc xe máy bị cháy trơ khung trong nghĩa trang

Khi nghe mùi hôi thối, người dân tìm kiếm thì phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy, cạnh đó là chiếc xe máy đã bị cháy trơ khung.

Ngày 8-9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ một thi thể nam giới đang phân huỷ tại khu vực nghĩa trang xã Quảng Phú.

Khu vực nghĩa trang, nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân đến khu vực nghĩa trang tại xã Quảng Phú thì nghe mùi hôi thối bất thường. Sau một lúc kiểm tra thì phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cạnh nạn nhân là chiếc xe máy đã bị cháy trơ khung.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Phú phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc.

MAI CƯỜNG