Phát huy hào khí chiến thắng Đức Lập, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu đẹp

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà tri ân đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo người dân địa phương.

Cách đây 60 năm, trong ba đợt tấn công vào các ngày 29-9, 27-10 và 20-11-1965, Tiểu đoàn 267 - Khu 8 cùng lực lượng vũ trang và quân dân địa phương đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt nhiều đơn vị chủ lực của địch, giải phóng hoàn toàn xã Đức Lập. Chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, mở ra cục diện mới cho cách mạng miền Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Năm và Nguyễn Văn Minh. Các đại biểu đã cùng ôn lại ký ức hào hùng qua lời kể của đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An, người trực tiếp tham gia trận đánh.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Tuấn, một nhân chứng lịch sử tham gia chiến thắng Đức Lập chia sẻ tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: Phát huy hào khí chiến thắng Đức Lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã và đang nỗ lực xây dựng tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn về đầu tư, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Ninh tiếp tục đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

QUANG VINH