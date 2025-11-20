TPHCM tiếp sức những cánh bay bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Ngày 20-11, tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác Đảng ủy UBND TPHCM đến giao lưu chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương”.

Tại sân bay Biên Hòa, đoàn công tác đã tham quan bay thực tế máy bay Su-30MK2 tại khu kỹ thuật; giao lưu với phi công, kỹ thuật viên về các nội dung huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị. Các đại biểu cũng nghe Thượng tá Vương Đức Tuấn Anh, Phó Chính ủy Trung đoàn 935, giới thiệu khái quát chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 935.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 935 dự chương trình

Tháng 5-1975, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập Trung đoàn Không quân 935, đóng quân tại sân bay Biên Hòa. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Trung đoàn 935 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay… Trung đoàn giữ vững thành tích trên 29 năm bảo đảm an toàn bay tuyệt đối.

Đồng chí Trần Văn Nam trao quà của UBND TPHCM đến Trung đoàn 935

Tại buổi giao lưu, Đại tá Vũ Toàn Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 cũng thông tin về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả tiêu biểu của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Đồng thời báo cáo một số nội dung về công tác quốc phòng - an ninh và công tác dân vận của đơn vị trong thời gian qua.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, bày tỏ xúc động khi được đến thăm Trung đoàn 935 - đơn vị Anh hùng, “lá chắn thép” bảo vệ bầu trời phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí gửi lời thăm hỏi và tri ân sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đang ngày đêm canh trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững bầu trời bình yên cho Tổ quốc.

Đoàn công tác trao các phần quà đến Trung đoàn 935

Đồng chí Trần Văn Nam trao quà đến các nữ cán bộ, chiến sĩ

Chăm lo cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Huỳnh Tân Định cho biết, việc chọn Trung đoàn 935 làm điểm phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm hậu phương hướng về tuyến đầu, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Trung đoàn 935 trao thư cảm ơn đến đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TPHCM

Đảng ủy UBND TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang, trong đó có Trung đoàn 935, thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Tại chương trình, Đảng ủy UBND TPHCM và các đơn vị đồng hành đã trao tặng Trung đoàn 935 công trình và quà tặng trị giá hơn 300 triệu đồng, trong đó có công trình nước sạch “Tiếp sức những cánh bay” với hệ thống lọc nước RO công suất 1.000 lít/giờ. Đoàn cũng trao quà chăm lo, động viên nữ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 935; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo; trao quà đến cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

